Kurban Bayramı'nda çalışanlar dikkat! Mesai ücreti nasıl hesaplanıyor?

MESAİ YERİNE İZİN OLMAZ

Resmi tatillerde ve dini milli bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse ayrıca çalışma ücreti daha alıyorlar.

ÜCRET NASIL HESAPLANIYOR?

Fazla mesaide çalışılan saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödeme yapılıyor. Ancak resmi tatilde yapılan çalışma da bir günlük yevmiye fazladan ödeniyor.

Yani günlük ücreti 100 lira olan bir işçi bayramda bir gün çalışmışsa fazladan 100 lira daha alıyor. Eğer haftalık çalışma saati 45 saati geçmişse geçen her saat için yüzde 50 fazla para ödeniyor. Örneğin saati 10 lira olan bir işçi 5 saat fazla çalışmışsa 75 lira daha alıyor.