Toplum Yararına Program çerçevesinde gerçekleşen okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları için binlerce adayın araştırmaları da hız kazandı. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde 60 bin işçi sektöre istihdam edilmiştir. Yeni yapılan duyuru ile ise İŞKUR üzerinden yeniden alım yapılacağı bildirildi. Peki, İŞKUR ile TYP okullara güvenlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Okullara özel güvenlik alımı başvuru tarihleri ve şartları İŞKUR üzerinden vatandaşlara duyuruldu. İş ilanına başvuruda bulunacak adaylar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak detayları ulaşabilecek.
TYP İÇİN GENEK KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
• 18 yaşını tamamlamış olmak,
• Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
• Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
Başvuru detayları için İŞKUR resmi sitesi üzerinden araştırmanızı gerçekleştirebilirsiniz...
Bazı illerde alınacak olan İŞKUR TYP başvurularının ardından mülakatlar yapılırken, bazı illerde ise sadece kura işlemi göz önünde bulundurulacak.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.