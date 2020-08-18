İŞKUR ile hastane ve üniversitelere personel alımı yapılıyor? İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2020 personel alımlarında İŞKUR'a başvurularda yoğunluk yaşanıyor. Peki hangi kurumlar İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor? İşte İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları ve başvuru şartları.
17 Ağustos İŞKUR ilanları sorgulanmaya başlandı. İŞKUR personel alımları için ilanları yayınladı. İŞKUR sayesinde milyonlarca kişi her yıl iş sahibi oluyor. Yeni duyurusu yapılan ilanlar da belli oldu. İlanlara göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 32 personel, TEİAŞ'a ise 150 personel alınacak. İlanlardaki başvuru şartları da belli oldu. Peki, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, 17 Ağustos güncel İŞKUR iş duyuruları!
KIYI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL İLANI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.
Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.
TEİAŞ PERSONEL ALIMI İLANI
TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.
Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.
ÜNİVERSİTELERE PERSONEL ALIMI
17 Ağustos 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan Kamu İlanlarına göre Üniversitelere kamu personeli alımı yapılacak. Alımlar farklı kadrolarda ve niteliklerde yapılacak olup başvuru süreci başlamıştır.
Söz konusu alım yapacak üniversiteler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniverstesi personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda;
Mustafa Kemal Üniversitesi: 100 kişilik boş kadro ile 40 Hastane Temizlik Görevlisi, 40 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, 15 Normal Temizlik Görevlisi ve 5 Engelli Temizlik Görevlisi alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 35 yaşından gün almamış olmak.
- Askerlik ile ilişiği olmamak.
- İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla, en az son bir yıldır Van İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.
Söz konusu olan iki üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak için yukarıdaki şartlar ve kadrolarda personel alımları bugün ( 17 Ağustos 2020 ) itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 21 Ağustos 2020 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR E-Şube üzerinden yapılacaktır.
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İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.