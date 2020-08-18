İŞKUR ile hastane ve üniversitelere personel alımı yapılıyor? İŞKUR işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 2020 personel alımlarında İŞKUR'a başvurularda yoğunluk yaşanıyor. Peki hangi kurumlar İŞKUR üzerinden personel alımı yapıyor? İşte İŞKUR üzerinden yapılacak personel alımları ve başvuru şartları.

17 Ağustos İŞKUR ilanları sorgulanmaya başlandı. İŞKUR personel alımları için ilanları yayınladı. İŞKUR sayesinde milyonlarca kişi her yıl iş sahibi oluyor. Yeni duyurusu yapılan ilanlar da belli oldu. İlanlara göre, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne 32 personel, TEİAŞ'a ise 150 personel alınacak. İlanlardaki başvuru şartları da belli oldu. Peki, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, 17 Ağustos güncel İŞKUR iş duyuruları!