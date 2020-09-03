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Sabah memurlar: Özel sektörde çalışanlar dikkat! nedeniyle ...

Koronavirüsün yayılmaması amacıyla yayınlanan genelge sebebiyle işverenlerin işyerlerini geçici süreyle kapatması halinde çalışanın iş sözleşmesini feshetme hakkı var mıdır? Sabah Memurlar cevaplıyor

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 3.9.2020 14:37 Son Güncelleme: 3.9.2020 14:47 ABONE OL
Sabah memurlar: Özel sektörde çalışanlar dikkat! Koronavirüs nedeniyle iş sözleşmesi...

İş Kanunu madde 24 III. Bendine göre "Zorlayıcı sebepler: İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa." İşçi iş akdini haklı nedenle feshedebilir.

Çalışanın, çalıştığı iş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Zorlayıcı neden bu durumda işçinin çevresinde değil işyerinde ortaya çıkmakta, işyerine ilişkin bulunmakta ve bu neden işyerinde çalışmayı bir haftadan fazla süreyle olanaksız hale getirmektedir. İşveren zorlayıcı nedenle işçinin iş görme edimini yerine getirmesini kusuru olmaksızın geçici kabul imkansızlığına düşmekte ve iş akdi askıya alınmaktadır.

İşyerinde zorlayıcı nedenle işin bir haftadan fazla sürmesi halinde bir hafta dolduktan sonra işçi haklı nedenle fesih hakkını elde eder.

SONUÇ

Yukarıda da belirtildiği üzere İş Kanunu madde 40 gereği beklenmesi gereken bu bir haftalık sürede işveren işçiye her gün için yarım ücret ödemek zorundadır. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanacak olup ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

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Sabah memurlar: Özel sektörde çalışanlar dikkat! Koronavirüs nedeniyle iş sözleşmesi...
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