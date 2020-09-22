Son dakika: Kıdem tazminatı nasıl alınır? Yüksek prim emekli maaşını artırır mı?

Sabah Memurlar'a gelen soruların yanıtları;

SORU: Bizler bir özel firmada çalışıyoruz. Ücretsiz izne gönderileceğiz. Bu durumda ödenecek destek parasından nasıl yararlanabiliriz. Başvurumuzu nereye yapacağız. (Bir grup çalışan)

Cevap: Mevzuatımıza göre ücretsiz izin hem işçi hem işverenin anlaşması ile oluyor. Ancak yeni düzenleme sonrasında işveren ücretsiz izne tek taraflı olarak gönderebilecek. Bunun yanında işten atılma da yasaklandı. Tek taraflı ücretsiz izin fesih yasağı süresince geçerli olacak.

Tek taraflı ücretsiz izin sonrasında çalışanlara izin süresince her ay brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar( 1.177,20TL) nakdi destek ödemesi yapılıyor. İşçinin iş akdi askıda olduğu için fesih yapılmıyor. GSS primleri yatırılıyor ve sağlık hizmetlerinden yararlanıyor. Şartları sağlayamadıkları için işsizlik maaşı alamayanlar ve tek taraflı ücretsiz izne ayrılan çalışanlar ücret desteğinden yararlanacak. Kısa çalışma ödeneği alanlar ve emekli çalışanlar destekten yararlanamıyor.

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler,

"https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar işverenlerce yapılır. Dolayısıyla sizin bir başvuru yapmanıza gerek yok bu başvuruyu işvereniniz yapacak.