Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında SSK, Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılda maaşlar nasıl zamlanacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini kaç? Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon oranına göre belirlenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5.4, memurların, memur emeklilerinin, yaşlıların ve engellilerin artışının ise yüzde 4.4 olabileceğini ortaya koydu.
● EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.
● MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.
● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.
● DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.
● YAŞLIYA 742 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.
● ENGELLİYE 592-889 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.
● EVDE BAKIMA 1.612 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.