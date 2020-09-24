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Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında , Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında 18.3 milyon vatandaş yeni zamlı maaşlarını alacak. , Bağkur, memur ve memur emeklisi olan vatandaşların yeni yıl zamları nasıl olacak? Peki tahmini oranları nedir? SSK ve emeklisine yüzde 5.4, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 4.4 zam görünüyor. Diğer yandan sosyal yardımlarda da artışlar olacak. Yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana ne kadar zam verilecek? İşte yeni zamlı maaşlarla ilgili yapılan son güncel tahminler ve maaş tablosu

Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:49 ABONE OL
Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında SSK, Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

Yeni yılda maaşlar nasıl zamlanacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini kaç? Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon oranına göre belirlenecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahmini ve emeklilerinin Ocak zammının yüzde 5.4, memurların, memur emeklilerinin, yaşlıların ve engellilerin artışının ise yüzde 4.4 olabileceğini ortaya koydu.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında SSK, Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EN AZ 1.988 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta bin 988, 2000'den önce emekli olan 'lılarda 2 bin 353, memurda 2 bin 938 liraya yükselecek.

MEMURA EN AZ 3.882 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 882 liraya çıkacak.

● 527 TL AİLE YARDIMI: Yüzde 4.4 artış ile eş yardımı 366,54, çocuk yardımı 0-6 yaş için 80,62, üstü için 40,31 liraya çıkacak. 2 çocuklu, eşi çalışmayan memur 527 lira alabilecek.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında SSK, Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

DOKTORA 2.741 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 96 liraya ulaşacak.

YAŞLIYA 742 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 742,81 liraya çıkacak.

Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında SSK, Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?

ENGELLİYE 592-889 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 592,96 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 889,44 liraya yükselecek.

EVDE BAKIMA 1.612 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık, bin 612 liraya ulaşacak.

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Milyonlarca vatandaşa yeni maaş: 2021 yılında SSK, Bağkur, memur ve emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
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