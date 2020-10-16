Sabah Memurlar: Yeni emekliye ikramiye! Emekli ikramiye alma şartları nelerdir?

Bilindiği üzere tüm emeklilere maaşları kaç lira olursa olsun Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1000'er lira ikramiye ödeniyor. Böylece her emekli yılda 2 bin TL bayram ikramiyesi alıyor. Hatta vefat eden emeklilerin yakınları da aldıkları ölüm maaşının oranı kadar ikramiyeden yararlanıyor. Yani eşinin maaşını yüzde 75 oranında alan birisi bayram ikramiyesi olarak hesabında 750 TL görüyor. Böylece emekli maaşı alan herkese ikramiye ödeniyor.