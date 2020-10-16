Sabah Memurlar: Yeni emekliye ikramiye! Emekli ikramiye alma şartları nelerdir?

Bilindiği üzere tüm emeklilere maaşları kaç lira olursa olsun Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1000'er lira ikramiye ödeniyor. Böylece her emekli yılda 2 bin TL bayram ikramiyesi alıyor. Hatta vefat eden emeklilerin yakınları da aldıkları ölüm maaşının oranı kadar ikramiyeden yararlanıyor. Yani eşinin maaşını yüzde 75 oranında alan birisi bayram ikramiyesi olarak hesabında 750 TL görüyor. Böylece emekli maaşı alan herkese ikramiye ödeniyor.
İkramiyeden yararlanmanın birinci şartı olarak emekli maaşının bağlanması açıklanmıştı. Yöne Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ikramiye alıyor.
Bu noktada yeni emekli olanlar da ikramiye hakkına kavuşuyor. Ancak emekli olunan tarih burada önem kazanıyor. Emekli maaşının bağlandığı tarih eğer ikramiye tarihinden önce ise ilk ikramiyeden başlamak şartıyla ödemeler yapılıyor. Dolayısıyla emekli maaşı bağlanmasından önce ödenen ikramiyelerin topluca verilmesi söz konusu olmuyor.
KİM, NE ALACAK?
● EMEKLI: 1.000 TL
● ÖLÜM AYLIĞI (% 75): 750 TL
● ÖLÜM AYLIĞI (% 50): 500 TL
● ÖLÜM AYLIĞI (% 25): 250 TL
● 2 AYLIK ALANA: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANA: İş göremezlik derecesi oranında.