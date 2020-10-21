SON DAKİKA: Yeni istihdam paketinin detayları belli oldu! İşsizlere öncelik verilecek

Henüz görüşmeleri devam eden bu tasarının uygulanması ve detayları ise şöyle olacak:

ÖNCELİK İŞSİZLERE

Düzenlemede önceliğin işsizlere verildiğini görüyoruz. 12 aydan daha uzun süredir işsiz olanların istihdamına öncelik tanınacak. Buna göre 1 Ocak 2019'tan işten çıkarma yasağının başladığı 17 Nisan 2020 tarihine kadar yaklaşık 16 aylık sürede işini kaybetmiş olanları çalıştırmaya başlayan işverenlere prim desteği sağlanacak. İşsizler eski işyerlerine başvurduklarında işe girerlerse prim desteği olarak işverene günlük 44 lira 15 kuruş yani ayda 1.324 lira 50 kuruş ödenecek. Bu destekler işverenin SGK'ya olan prim ödemelerinden mahsup edilerek ödenecek.