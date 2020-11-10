İşçi ve işverenler dikkat! Kısa çalışma ödeneği hilesi işvereni yakar

Bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ülkemizi de Mart ayından bu yana etkiliyor. Ancak alınan sağlık ve ekonomik tedbirlerle bu salgını en az hasarla geçiren ülkelerin başında geliyoruz. Salgın henüz geçmiş değil. Bununla ilgili dinamik bir biçimde tedbirler alınıyor.

Sağlık alanında alınan tedbirlerin yanında ekonomik tedbirler de hem işyerlerini, hem çalışanları hem de hane halklarını koruma altına aldı.