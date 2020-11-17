Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! O şartları sağlayanlar vergiden muaf olacak!

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutunun olması gerekiyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler.