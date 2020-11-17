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Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! O şartları sağlayanlar vergiden muaf olacak!

Meclis'te yapılandırmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken diğer yandan 'nde ikinci taksit dönemi başladı. Konuyla ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de emlak vergisinden kimlerin muaf olduğu ve yapılandırmaların nası olacağı... Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergi ödemiyorlar. Torba yasada ise geçmiş borçların yapılandırma imkanı getirildi. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem vergi avantajıyla ilgili soruları cevapladı…

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2020 15:21 Son Güncelleme: 17.11.2020 15:41 ABONE OL
Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! O şartları sağlayanlar vergiden muaf olacak!

Ev sahiplerinin dönemi başladı. Belediyelere ödenen vergide ikinci taksitlerin bu ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Ancak bazı şartları taşıyan vatandaşlar bu vergiden muaf tutuluyor.

TBMM'DE KABUL EDİLEN TORBA YASA İÇİNDE EMLAK VERGİSİ BORÇ YAPILANDIRMASI DA VAR

TBMM'de kabul edilen torba yasa ile getirilen yapılandırma imkanının içinde emlak vergisi borçları da bulunuyor. Geçmiş borcu bulunanlar bunların faizlerini sildirip taksitle ödeyebilecek.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMİYOR?

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler,engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

HER KONUT İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor. Birden fazla hissesi olanlar ya da emekli olmasına rağmen çalışıp maaş alanlar da yararlanamıyor. Engelli, gazi, dul ve yetimlerin başka geliri olup olmadığına ise bakılmıyor. Engelli emekli çalışsa da vergi ödemiyor.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

AYNI EV İKİ KİŞİYE AİTSE KİM VERGİ ÖDÜYOR?

200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.

YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR VERGİ ÖDÜYOR MU?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar ödemek zorunda.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

KONUTTA OTURMA ŞARTI VAR MI?

Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Bu evde oturmayıp başka yerde kirada oturuyorsanız da ödemiyorsunuz.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

DUL MAAŞI ALANLAR VERGİ ÖDER Mİ?

Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde ödemiyor.

MÜRACAAT ETMEK GEREKİYOR MU?

Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

BUGÜNE KADAR ÖDENEN VERGİLER NE OLACAK?

Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz. Bunun için o dönemlerde de şartları taşıdığınızı gösterir belgelerle belediyeye müracaat etmelisiniz.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

ARSASI OLAN EMEKLİLER NE YAPACAK?

Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli. İşyeri olanlar yararlanamıyor.

KAT İRTİFAKLI TAPU SAHİPLERİ İÇİN DURUM DEĞİŞİR Mİ?

Kat irtifakı tapusu olanlar da diğer şartları yerine getirmişlerse ödemez.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?

Hayır ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece bir konutunun olması gerekiyor.

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANABİLİR Mİ?

Yıl içinde emekli olup maaş almaya başlayanlar diğer şartları taşıyorlarsa bir sonraki yıl için müracaat ederek vergi ödemeyecekler.

Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emekliye vergi avantajı!

BORÇLARA TAKSİT İMKANI

Geçmişe dönük borçları için de yapılandırma imkanı var. Yeni yapılandırma düzenlemesinin kapsamında 30 Ağustos 2020 öncesine ait emlak vergisi borçları da yer alıyor. Ev sahipleri, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından belediyelere başvurarak bu imkandan yararlanacak. Peşin ödeme ya da ilk taksit Ocak'ta yatırılacak. Peşin ödeyenlerin borcundaki enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.

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Son dakika! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! O şartları sağlayanlar vergiden muaf olacak!
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