SON DAKİKA HABER: Çalışanlar dikkat! Maskesiz çalışmak tazminatınızı yakabilir!

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle artık tüm çalışanlar kurumlarda maskeli bir şekilde çalışmaya özen gösteriyor. Fakat merak edilen bir soru da, bir kurumda veya herhangi bir işyerinde maskesiz çalışmak veya dolaşmak tazminatı yakar mı? İşte merak edilen sorunun cevabı ve detayları;

KURALLARA UYMA ZORUNLULUĞU UNUTULMAMALI

Öncelikle genel kuralı yazalım. Her çalışanın işyerine bağlı olma ödevi vardır. Ayrıca işverenin yasalara aykırı olmayan kural ve yönergelerine uymak da zorunludur. Bu kurallar sağlık için de olabilir, iş güvenliği için de. Yahut işin işleyişi ile ilgili kurallar da konulabilir. Zaten yasalar işyerinde sağlık ve iş güvenliği ile ilgili tedbir almaya işvereni mecbur tutarken işçilerin de bunlara uyma zorunluluğunu getiriyor. O yüzden işyerinde koyduğunuz kurallara herkesin uyma mecburiyeti bulunuyor.

Maske ise zaten ister işyerinde ister dışarıda uyulması zorunlu olan bir kural. Bu şekilde işyerinde konulan kurallara uymayan ya da kendisinin veya başka çalışanların sağlığını tehlikeye sokan çalışanların işten atılmaya kadar giden yaptırımlarla karşılaşması mümkündür.

Zaten İş Kanunu'nun 25 maddesi işverene bu konuda haklı fesih imkanı da tanımaktadır.