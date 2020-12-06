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| Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz günlerde 11 aylık açıklandı. Açıklanan enflasyon oranı memur ve memur emeklisi vatandaşların da ne kadar zam alacağını da netleştirmeye başladı. 11 aylık enflasyona göre memur emeklilerine yüzde 3 zam oranına ilaveten yüzde 3.02 oranın da enflasyon farkı görünüyor. Bu oranlara göre en düşük memur emekli maaşı 2983 TL olacak. Aralık enflasyonuna göre de bu oran artabilir. Peki yeni yılda memur ve memur emeklisi en düşük ne kadar alacak? İşte haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 6.12.2020 09:38 Son Güncelleme: 6.12.2020 09:44 ABONE OL
SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Merakla beklenen enflasyon oranı açıklandıktan sonra milyonlarca vatandaş da maaşın yapılacak olan zam oranına göre de yeni maaşını hesaplamaya çalışıyor. Açıklanan enflasyon oranı sonrası en düşük memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? 11 aylık verilere göre, memur emeklisi vatandaşa yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı, o da yüzde 3.02 olarak netleşti. Aralık ayı enflasyonu sonrası yeni maaşlar artabilir.

SON DAKİKA YENİ MAAŞLARA NE KADAR ZAM YANSIYACAK?

2020 yılının ikinci 6 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıyacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Buna göre memur ve memur emeklisi vatandaşların maaşların yüzde 3.02 enflasyon farkı oluştu. Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik zam oranına göre, en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 943 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 2 bin 814 liradan 2 bin 983 liraya çıkacak. Memurların aile yardımı da artacak.

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 535,98 liraya ulaşacak.

İŞTE MEMUR EMEKLİSİ VATANDAŞLARIN MESLEKLERİNE GÖRE ALACAKLAR TAHMİNİ ZAMLI MAAŞLAR

4 OCAK'TA MAAŞLAR BELLİ OLACAK

Böylece memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 6.02 oldu. Kesin oranlar için geriye tek veri kaldı. Aralık enflasyonu eklenecek, Ocak artışı ortaya çıkacak. 4 Ocak'ta 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler için yüzde 7.02'lik oran kesinleşmiş durumda.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2021 asgari ücret zam görüşmeleri öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklamalar | Video

2021 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI İÇİN 5 PARAMETRE ÖNE ÇIKTI

Yeni asgari ücret zam pazarlığında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu yılki görüşmelerde 'yaşam maliyeti, pandemi döneminde ekonomik durum, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametrenin ön plana çıkacağı ifade ediliyor.

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SON DAKİKA | Yeni emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon oranı sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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