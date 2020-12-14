Son Dakika Haberi: Özel sektörde çalışanlar dikkat! Nakit ücret desteği nedir? Nakit ücret desteği şartları nelerdir?

Son dakika: Nakit ücret desteği verilmeye devam ediliyor. Milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren nakit ücret desteğiyle ilgili bilinmesi gerekenler var. Nakit ücret desteğiyle ilgili merak edilen tüm soruları cevapladık.

NAKİT ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.