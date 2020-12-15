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: Başkanı duyurdu: Sağlık personeli yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

Sağlık personeli adaylarını ilgilendiren açıklaması. Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanmasının planlandığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:25 Son Güncelleme: 15.12.2020 13:26 ABONE OL
Son dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu: Sağlık personeli yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

Binlerce sağlık personeli adayını merakla beklediği Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz"

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından, Sağlık Bakanlığının kadrolarına yapılacak yerleştirmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Aygün, "1-7 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Sonuçları bugün açıklamayı planlıyoruz. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini 1-7 Aralık'ta almıştı.

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Son dakika: ÖSYM Başkanı duyurdu: Sağlık personeli yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak
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