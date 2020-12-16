SON DAKİKA | Sabah Memurlar özel: Milyonların beklediği o toplantı bugün yapılacak

Bu teklif eğer kabul edilirse memurlar emekli olduktan sonra da aile yardımı almaya devam edecek. Toplantıda Kovid 19 salgını sebebiyle kamu personeli için getirilen uygulamalar ve bundan sonra alınacak tedbirlerin de masaya gelmesi bekleniyor.

Kamu Personel Danışma Kuruluna memur sendikalarının temsilcileri ile bakanlık yetkililerinin katılması bekleniyor. Yine farklı kurumlardan yetkililerin de toplantıda hazır olması bekleniyor. Toplantıya hizmet kollarında yetkili sendikaların başkanları da katılacak.