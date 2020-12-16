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SON DAKİKA | Sabah Memurlar özel: Milyonların beklediği o toplantı bugün yapılacak

Son dakika haberi: Yaklaşık 4.5 milyon kamu personelinin beklediği Danışma Kurulu nihayet toplanıyor. Bu gün saat 14.00’de online olarak toplanacak Kamu Personel Danışma Kurulu () toplantısı gündemli olarak toplanacak. Daha önce gündemli toplantı 15 Eylül’de yapılmıştı. 15 Eylül’deki toplantı sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyularak yüz yüze yapılmıştı. Bugün ise online olarak gerçekleştirilecek toplantıya yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık yapması bekleniyor.

SABAH MEMURLAR
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:47 Son Güncelleme: 16.12.2020 12:23 ABONE OL
SON DAKİKA | Sabah Memurlar özel: Milyonların beklediği o toplantı bugün yapılacak

Yaklaşık olarak 4.5 milyon kamu personelini yakından ilgilendiren kritik toplantı bugün yapılıyor. KPDK toplantısında neler konuşulacak? Gündem ne olacak? Merakla beklenen toplantının ayrıntıları ilk kez Sabah Memurlar'da!

SON DAKİKA: TOPLANTI GÜNDEMİ BELLİ OLDU

Gündemin en önemli maddelerinden birisi sözleşmeli personelin sorunları olacak. Sendikalar ek gösterge ve diğer kamu personelinin sorunlarını da gündeme taşıyacak. Toplantıda ayrıca emeklilerin de aile yardımı alması ile ilgili önerinin tartışılacağı konuşuluyor. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da başkan etmesi bekleniyor.

Bu teklif eğer kabul edilirse memurlar emekli olduktan sonra da aile yardımı almaya devam edecek. Toplantıda Kovid 19 salgını sebebiyle kamu personeli için getirilen uygulamalar ve bundan sonra alınacak tedbirlerin de masaya gelmesi bekleniyor.

Kamu Personel Danışma Kuruluna memur sendikalarının temsilcileri ile bakanlık yetkililerinin katılması bekleniyor. Yine farklı kurumlardan yetkililerin de toplantıda hazır olması bekleniyor. Toplantıya hizmet kollarında yetkili sendikaların başkanları da katılacak.

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SON DAKİKA | Sabah Memurlar özel: Milyonların beklediği o toplantı bugün yapılacak
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