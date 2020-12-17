Son dakika haberi: İşverenlere ve işten çıkarılanlara prim desteği! Prim desteği ne kadar olacak?

İŞVERENE VE İŞE GERİ DÖNMEK İSTEYENLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44.15, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39.24 lira olması öngörülüyor. Buna göre aylık destek 1.324 lira 50 kuruş ve 1.177 lira 20 kuruş olacak. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1030 lira destek sağlanacak.