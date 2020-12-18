Son dakika: İŞKUR ilanları yayınlandı! İşçi alımı ve personel alımı başladı!

Çıkartılan torba yasa ile istihdamın korunması ve artırılması yönünde önemli adımlar atıldı. Özellikle yeni işe gireceklere ve eski işine geri dönmek isteyenlere önemli teşvikler getirildi. Yapılan düzenlemeler ile bu kişiler işe başladıkları zaman tüm primlerini devlet karşılayacak. Bir yandan istihdam desteklenirken bir yandan da hem özel sektörde hem de kamuda yeni kadro ve pozisyonlar açılıyor.