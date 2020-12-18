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: İŞKUR ilanları yayınlandı! İşçi alımı ve başladı!

Yeni yıla az bir süre kalırken 2020 personel alımları da devam ediyor. ve için İŞKUR tarafından onlarca ilan açıldı. Yayınlanan ilanlarda kontenjanlar da belli oldu. Yılbaşından bu yana 827 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR  özel sektör için acilen 46 bin 410 işçi arıyor. Kamuda da 10 bin 860 kadro için başvurular alınıyor. İşte İŞKUR tarafından yayınlanan işe alım ilanları...

SABAH MEMURLAR
Giriş Tarihi: 18.12.2020 17:07 Son Güncelleme: 18.12.2020 17:25 ABONE OL
Son dakika: İŞKUR ilanları yayınlandı! İşçi alımı ve personel alımı başladı!

Çıkartılan torba yasa ile istihdamın korunması ve artırılması yönünde önemli adımlar atıldı. Özellikle yeni işe gireceklere ve eski işine geri dönmek isteyenlere önemli teşvikler getirildi. Yapılan düzenlemeler ile bu kişiler işe başladıkları zaman tüm primlerini devlet karşılayacak. Bir yandan istihdam desteklenirken bir yandan da hem özel sektörde hem de kamuda yeni kadro ve pozisyonlar açılıyor.

Halen özel sektör ve kamuda 57 bin 270 personel aranıyor. İşsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstlenen, yılbaşından bu yana 827 bin 472 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da halen 46 bin 410 açık iş bulunuyor.

LAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ON BİNLERCE KONTENJAN AÇILDI

Özel sektörün en çok eleman aradığı alanların başında ise 9 bin 844 kişiyle beden işçiliği geliyor. 966 kişiyle gazaltı kaynakçısı, 862 kişiyle makineci (dikiş), 844 kişiyle temizlik görevlisi, 717 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. Kamuda ise güncel 10 bin 860 personel alımı için ilan bulunuyor.

Alımlarda başı Emniyet Genel Müdürlüğü çekiyor. Polis Akademisi Başkanlığı'na alınacak 8 bin öğrenci için başvurular alınıyor. Ayrıca pek çok bakanlık, üniversite, belediye de personel alımı için ilana çıkmış durumda.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları da Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.

ÖZEL SEKTÖR İLK 10

Meslek --- kontenjan

Beden işçisi --- 9.844

Gazaltı kaynakçısı --- 966

Makineci (dikiş) --- 862

Temizlik görevlisi --- 844

Ön muhasebeci --- 717

Paketleme işçisi --- 617

Satış danışmanı --- 591

Ambar/depo gör. --- 539

Forklift operatörü --- 526

Lojistik elemanı --- 510

KAMUDA İLK 10

Emniyet Genel Müdürlüğü: 8.000 polis adayı

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 500 sözleşmeli personel

Atatürk Üniversitesi: 361 sözleşmeli personel

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 300 defterdarlık uzman yardımcısı

Elektrik Üretim A.Ş.: 150 sürekli işçi

Kırıkkale Üniversitesi: 122 sözleşmeli personel

Harran Üniversitesi: 81 sürekli işçi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: 65 sözleşmeli personel

Erciyes Üniversitesi: 56 sözleşmeli personel

Siirt Üniversitesi: 50 öğretim üyesi

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Son dakika: İŞKUR ilanları yayınlandı! İşçi alımı ve personel alımı başladı!
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