Sağlık Bakanlığından son dakika duyurusu! 2021 yılında 16 bin personel istihdam edilecek!

Son dakika: 2021 yılında 16 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 2021 yılında istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.