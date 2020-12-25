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Sağlık Bakanlığından duyurusu! 2021 yılında 16 bin personel edilecek!

sağlık personeli alım duyurusu... Kamu kurumlarına personel alımı devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığına 2021 yılında 16 bin yeni sözleşmeli personel alınacak. Karar, 'de yayımlandı ve ayrıntılar belli oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi. İşte 2021 yılı belirlenen kadrolar.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2020 11:09 Son Güncelleme: 25.12.2020 11:16 ABONE OL
Sağlık Bakanlığından son dakika duyurusu! 2021 yılında 16 bin personel istihdam edilecek!

Son dakika: 2021 yılında 16 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 2021 yılında istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.

16 BİN PERSONEL KADROSU AÇILACAK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni olacak.

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Sağlık Bakanlığından son dakika duyurusu! 2021 yılında 16 bin personel istihdam edilecek!
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