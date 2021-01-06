Pendik Belediyesi'nden arsa satışı ilanı

Pendik Belediyesi taşınmaz mal satış ilanı yayınladı. Basın İlan Kurumu'nun sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde.

YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞUNLAR YER ALDI:

Özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhale "Esenler Mah. Bora Sokak No: 5 PENDİK/İSTANBUL" adresindeki Pendik Belediye Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 'nun 36. maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli her bir ihale için 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 'nden temin edilebilir.

Yayalar 1 pafta 9 parsel sayılı 112.200,00 m² alanlı taşınmazlarda yukarıdaki tabloda belirtilen Belediye hisselerinin satışı işleminde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17-4-p maddesi ve 4706 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca KDV alınmayacaktır.

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