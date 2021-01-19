Son dakika | Yüz binlerce işçiye yeni ikramiye: Kim ne kadar alacak? İşte o tablo...

Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçiler hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu. Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar. Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 29 Ocak'ta yatırılacak.