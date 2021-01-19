Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Haberler Haberleri Son dakika | Yüz binlerce işçiye yeni ikramiye: Kim ne kadar alacak? İşte o tablo...

| Yüz binlerce işçiye yeni : Kim ne kadar alacak? İşte o tablo...

haberi: Kamuda çalışan 500 bine yakın işçinin bu yılki ilave tediyelerinin ilk yarısı 29 Ocak’ta ödenecek. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem kamu işçilerinin yeni miktarlarını hesapladı. Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü.

SABAH MEMURLAR
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:52 Son Güncelleme: 19.1.2021 12:58 ABONE OL
Son dakika | Yüz binlerce işçiye yeni ikramiye: Kim ne kadar alacak? İşte o tablo...

Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçiler hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu. Çünkü taşeron şirketlerden özellikle sosyal haklar (izin, tazminat gibi) konusunda çokça şikayet geliyordu. Bu işçilerle birlikte kamuda çalışan işçiler toplu sözleşme de yapıyorlar. Bu toplu sözleşmeler gereği işçilere ilave tediye yani ikramiye ödemesi her yıl gerçekleştiriliyor. Bu ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ise Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla açıklanıyor. Bu yılın ilk ikramiyesi 29 Ocak'ta yatırılacak.

DÖRT EŞİT PARÇADA YATIYOR

İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

BRÜT ÜCRETTEN YATIYOR

İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

TABLO

KİM, NE KADAR ALACAK?

Brüt maaş Net tediye (52 gün) Taksit (13 gün)

3.577,50 4.433,15 1.108,28

3.750 4.646,91 1.161,73

4.000 4.956,59 1.239,14

4.250 5.266,63 1.316,65

4.500 5.576,30 1.394,07

4.750 5.885,97 1.471,50

5.000 6.196,01 1.548,99

5.250 6.505,68 1.626,42

5.500 6.815,35 1.703,84

5.750 7.125,39 1.781,35

6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır

Son dakika haberi: Kamu personel ve memur alımları başladı! İşte 2021 yılı personel alım ilanları...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Yüz binlerce işçiye yeni ikramiye: Kim ne kadar alacak? İşte o tablo...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA