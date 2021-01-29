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haberi: Kamu işçisine ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? İşte detaylar...

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , 700 bini aşkın kamu işçisinin (ikramiye) ödemelerini bugün duyurmuştu. İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13’er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci 29 Ocak'ta bugün yatırıldı.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 29.1.2021 15:51 Son Güncelleme: 29.1.2021 16:02 ABONE OL
Son dakika haberi: Kamu işçisine tediye ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? İşte detaylar...

Son dakika haberi: İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak.

KİM, NE KADAR ALACAK?

Brüt maaş - Net tediye (52 gün) - Taksit (13 gün)
3.577,50 - 4.433,15 - 1.108,28
3.750 - 4.646,91 - 1.161,73
4.000 - 4.956,59 - 1.239,14
4.250 - 5.266,63 - 1.316,65
4.500 - 5.576,30 - 1.394,07
4.750 - 5.885,97 - 1.471,50

Brüt maaş - Net tediye (52 gün) - Taksit (13 gün)

5.000 - 6.196,01 - 1.548,99
5.250 - 6.505,68 - 1.626,42
5.500 - 6.815,35 - 1.703,84
5.750 -7.125,39 - 1.781,35
6.000 - 7.435,06 -1.858,77

NOT: Gelir vergisi yüzde 15'ten hesaplanmıştır

SON DAKİKA: Bakan Selçuk duyurdu! Kamu işçisinin ilave ikramiye tediye ödemeleri hesaplara yatıyor

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Son dakika haberi: Kamu işçisine tediye ödemeleri başladı! Kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
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