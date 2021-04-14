Kamu çalışanları dikkat! Esnek çalışma modeli geldi...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı kısmi kapanma kararları milyonlarca kamu çalışanını da ilgilendiriyor. Buna göre; Kamuda da çalışma düzenleri değişti. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.
İdari izinli sayılan tüm personel görevde bulunmuş gibi sayılırken tüm mali ve sosyal hakları da saklı olacak ve hak kaybı yaşamayacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak...
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge....