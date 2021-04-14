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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:50 Son Güncelleme: 14.4.2021 10:54

Kamu çalışanları dikkat! Esnek çalışma modeli geldi...

SABAH MEMURLAR
Kamu çalışanları dikkat! Esnek çalışma modeli geldi...

Ramazan ayının ilk iki haftası için alınan kısmi kapanma kararı çerçevesinde kamuda da çalışma düzeni değişti. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı kısmi kapanma kararları milyonlarca kamu çalışanını da ilgilendiriyor. Buna göre; Kamuda da çalışma düzenleri değişti. Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

İdari izinli sayılan tüm personel görevde bulunmuş gibi sayılırken tüm mali ve sosyal hakları da saklı olacak ve hak kaybı yaşamayacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak...

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge....

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Kamu çalışanları dikkat! Esnek çalışma modeli geldi...
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