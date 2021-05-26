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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:32

İş göremezlik geliri bağlanan kişilerin eşleri ölüm geliri aylığı alabilir mi?

İş göremezlik geliri bağlanan kişilerin eşleri ölüm geliri aylığı alabilir mi?

ve meslek hastalığı sebebiyle iş göremezlik geliri bağlanan kişilerin eşleri ölüm geliri aylığı alabilir mi? Sabah Memurlar cevaplıyor...

Soru: Eşim 2003 yılında iş kazası geçirdi. İş göremezlik geliri bağlandı. Daha sonra vefat etti. Ölüm geliri aylığı bağlanır mı?

Cevap: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine 5/12/2017 tarihinde eklenen geçici 36 ncı madde ile, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü % 50 oranının altına kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların, ölümünün geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığına bağlı olmaması nedeniyle gelir bağlanmamış hak sahiplerine ölüm geliri bağlanması imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda, hak sahiplerinin 5/12/2017 tarihinden sonra söz konusu haktan yararlanmak için sosyal güvenlik il müdürlüklerine talepte bulunmaları durumunda gelir bağlama işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

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İş göremezlik geliri bağlanan kişilerin eşleri ölüm geliri aylığı alabilir mi?
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