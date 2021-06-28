Kamuda devrim gibi yenilik: İlk kez Sabah Memurlar açıklıyor

*Tüm bakanlıklarda bulunan ve o bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki çalışanların bağlı bulunduğu Personel Genel Müdürlüğü'nün adı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü olarak değiştiriliyor. Böylece personelle ilgili tüm süreçlerin takip edildiği, özlük işlerinin yapıldığı, varsa sendikalarla olan ilişkilerin yürütüldüğü bu birimler yeni adlarıyla daha etkin ve kapsamlı birer birim haline getirilecek. Kamu personelinin daha verimli çalışması, kamu hizmetinin daha kaliteli sunulması, hem hizmet alanın hem de hizmet verenin daha mutlu olduğu bir sistem de getirilmiş olacak. Böylece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki etkin ve hızlı karar süreçleri ve kamu hizmeti tabana da yayılmış olacak.