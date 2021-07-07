Polis memurları dikkat: Mezun olunan bölüme atanmak mümkün mü?

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı, Ancak…Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolara…yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmayacağı hüküm altına alınmış olup, Ek 3'üncü maddesinde; "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir" hükmüne, Geçici 3'üncü maddesinde ise; "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanunu'nun 43/b bendinde "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim öğretim yapan üniversitelerde, eğitim öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan polis memuru unvanlı kadronun Genel Yönetmelik kapsamında bulunmaması nedeniyle,halen polis memuru unvanlı kadroda görev yapması, 2547 sayılı Kanunun 43'üncü maddesinin (b) bendi kapsamında öğrenim durumu itibarıyla biyolog unvanını ihraz etmiş olması, mevzuatla aranan eğitim, sertifika ve benzeri şartları taşıması kaydıyla, genel hükümlere göre biyolog unvanlı kadroya atanmasının atanmak istediği Kurumunun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.