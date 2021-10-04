Sözleşmeli personel yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanabilir mi?

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinde Belediyelerde, belirli unvanlarda sözleşmeli personel çalıştırılabileceği düzenlenmiş ve mezkur kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memuru Kanunun 4/B maddesinde sözleşmeli personel, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda , mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." şeklinde tanımlanmış, ayrıca mezkur Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmüne yer vererek, 657 sayılı Kanunun, ancak özel atıf bulunan maddelerinin sözleşmeli personele uygulanabileceğini belirtmiştir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda ise doğum sonrası kısmî veya yarı zamanlı çalışma hakkında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinde göre belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin gerek mezkur Esaslarda gerek 657 sayılı Kanunun ilgili maddesinde özel bir atıf bulunmaması nedeniyle kısmî veya yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.