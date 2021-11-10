"Sivil hava ulaştırma işletmeciliği" bölümü mezunları tekniker kadrosuna atanabilir mi?

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2 nci maddesinde; bu Yönetmelik'in, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; söz konusu Genel Yönetmelik'in ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmalarının, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasında: "a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak, b) Yazılı ve sözlü olarak yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak," şartları sayılmış olup; söz konusu Yönetmelik'in "Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde, tekniker kadrosuna atanabilmek için: "1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak," ifadesi vurgulanmış ve aynı Yönetmelik'in "Gruplar arası geçişler" başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise: "Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır." hükmüne yer verilmiştir. Öte yandan, 06/11/1981 tarihli ve 17506 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun "Lisans düzeyinde öğretim" başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde: "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; tekniker unvanlı kadroya, bu unvanı öğrenimle ihraz edenlerin unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları halinde atanmalarının mümkün olduğu değerlendirilmekte olup; söz konusu yükseköğrenim mezunlarının bu unvanı ihraz edip etmediklerine ilişkin ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir.