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Giriş Tarihi: 9.12.2021 15:22 Son Güncelleme: 9.12.2021 15:29

Askerlik hizmeti nedeniyle izinli bulunan memurların yıllık izin hakları bulunur mu?

Askerlik hizmeti nedeniyle izinli bulunan memurların yıllık izin hakları bulunur mu?

Askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izini bulunan memurun yıllık izin hakkı bulunur mu? Askerlikte geçen süreler dikkate alınarak yıllık izinden kesinti yapılabilir mi? Sabah Memurlar cevaplıyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, - bir yıl boyunca askerlik sebebiyle aylıksız izinli olan Devlet memurunun çalışmadığı yıla ait yıllık izin hakkının bulunmadığı, hizmeti bir yıldan fazla olan Devlet memurunun aylıksız iznin bitimini müteakip yıl içinde göreve başladığı tarih itibariyle söz konusu yıla ait yıllık izne hak kazanacağı, - mezkur Kanunda Devlet memurunun hak kazandığı yıllık izin süresinden aylıksız izinde geçen süreler dikkate alınarak kesinti yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığından, bahsi geçen personelin askerlik dönüşünde yıllık izin hakkından kesinti yapılmaması gerektiği, değerlendirilmektedir.

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Askerlik hizmeti nedeniyle izinli bulunan memurların yıllık izin hakları bulunur mu?
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