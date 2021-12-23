Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den veteriner istihdamı açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi (TVHB) ve oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, veteriner hekimlerin Kovid-19 salgını sürecinde her türlü zorluğa karşı görevlerini eksiksiz yaptığını vurguladı.

Tarımın siyaset üstü ve milli güvenlikle özdeş bir hale geldiğinin altını çizen Pakdemirli, "20. yüzyılda yer altı kaynakları alanında mücadele verilirken, 21. yüzyılda tarım alanları, su, gıda da mücadele veriliyor. Hayvansal üretim ile hayvan ve hayvansal ürün ticareti her geçen gün büyük önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bu kapsamda stratejik bir planlama, verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımıyla tarım ve ormanda güçlü tarımsal üretim altyapısı oluşturduklarına işaret ederek, "tarladan sofraya" gıdanın güvenilirliğini sağladıklarını aktardı.

"İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ VE SAYGIDEĞER MESLEKLERDEN BİRİ"

Hayvancılık alanında yapılan çalışmalarda veteriner hekimlerin katkısının ve rolünün büyük olduğunu belirten Pakdemirli, veteriner hekimliğin insanlık tarihi kadar eski ve saygıdeğer mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

Pakdemirli, tarihte önemli başarılara imza atan Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp, Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin veteriner hekim olduğunu anımsattı.

Veteriner hekimlerin sağlıklı hayvanın ve gıdanın dolayısıyla sağlıklı insanın temel aktörlerinden olduğunun altını çizen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Viroloji ana bilim dalı sadece veteriner hekimlikte yer alıyor ve araştırmalarıyla insan sağlığında direkt rol alıyorlar. Kovid-19 salgınında veteriner hekimler, büyük görevler üstlendi. Veteriner Kontrol Merkez Enstitüsü bu işin piri konumunda bulunuyor. Virüsün izolasyonu, PCR testleri, aşı ve anti serum üretimi, mekan ve atık sularda virüs taramalarında oldukça başarılı çalışmalar yürütüldü. Veteriner hekimlerimizin üstlendiği rol hayati öneme sahip."

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında toplam 9 bin 201 veteriner hekimin görev yaptığını vurgulayan Pakdemirli, "Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızda görev yapan 330 olmak üzere toplam da 9 bin 531 veteriner hekimimizle 81 il ve 922 ilçeye hizmet veriyoruz. Yeni istihdam için Cumhurbaşkanlığına taleplerimizi ilettik." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, veteriner hekimlerin taleplerinin kendileri için önemli olduğuna dikkati çekerek, dile getirilen sorunlarla ilgili çözümler üzerinde Bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

"İNSANIMIZA EN GÜZEL HİZMETLERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TVHB Başkanı Eroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, "Bakanımızın öncülüğünde ülkemize, hayvancılığımıza ve insanımıza en güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Eroğlu, ziyarette, veteriner hekimlerin sağlık meslek grubunda olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiği, veteriner hekim istihdamının artırılması gibi bazı taleplerde bulunduklarını aktararak, "Sağlıkta Şiddet Yasası"na veteriner hekimlerin de dahil edilmesini istedi.