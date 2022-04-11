Memuriyetten istifa edenler ne zaman memuriyete dönebilir?

657 sayıl Devlet Memurları Kanununun 94'ncü maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." "Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir." "Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü ve 97 nci maddesinde de; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere; "A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, … Devlet memurluğuna alınmazlar." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, istifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, bu sürenin sonunda memuriyete dönebilmesinin mümkün olabileceği kamu kurumlarının açıktan atama prosedürü ve hizmet ihtiyacı çerçevesinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir...