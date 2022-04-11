Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kimler yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilir?

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.

Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma şartları neler?

- İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,

- Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,

- Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.