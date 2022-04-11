Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kimler yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilir?

Doğum sonrası analık hali izni bitiminden itibaren kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiler yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilir.
Yarım çalışma ödeneğinden yararlanma şartları neler?
- İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
- Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
- Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.
NEREYE BAŞVURULMALI?
Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmakta.
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Birinci doğumda en fazla 30 gün, İkinci doğumda en fazla 60 gün, Sonraki doğumlarda en fazla 90 gün, Çocuğun engelli doğması hâlinde en fazla 180 gün, yarım çalışma ödeneği ödenmektedir. Çoğul doğumlarda ilave edilen 30 gün için 15 gün yarım çalışma ödeneği ödenmektedir.
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANMAKTA?
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadar. Bununla birlikte; yarım çalışma ödeneği, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamakta.
YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLMEKTE?
Geçici işgöremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumun devamı süresince,
Çocuğun hayatını kaybetmesi ve/veya evlatlık halinin ortadan kalkması durumunda,
Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilen kişinin, bu süre zarfında başka bir işte çalışması halinde,
İlgilinin çalıştığı işyerinden ayrılması durumunda yarım çalışma ödeneği kesilmekte.