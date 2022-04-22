Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında olanlar Kimler? Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Şartları Neler? Yüksek lisans ve doktora yapanlar kaç yaşına kadar sağlıktan yararlanabilecek? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da

Bu çerçevede; Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur'lular, Ek-5, Ek-6, Ek-9 (Ev işlerinde 10 günden fazla) ve gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

60/1-b (İsteğe Bağlı Sigortalılar), 60/1-d (Yabancı Uyruklu Genel Sağlık Sigortalısı), 60/7f (Yabancı Uyruklu Öğrenciler), 4/1-c (İsteğe Bağlı İştirakçiler), 2925 SK Sigortalıları, Ek-13 kapsamındaki genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri sağlık hizmet sunucusuna müracaatında prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamından çıkıp genel sağlık sigortalısı olan kişiler ile bir kapsamdan diğer kapsama geçiş yapanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ise 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı aranmaz. Bu kişiler işe girdikleri andan itibaren sağlık hizmetinden faydalanabilirler.

Genel Sağlık Sigortası Kapsamı Dışında olanlar Kimler?

-Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan tutuklu ve hükümlüler,

-Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişilerden, Türkiye'de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar,

-Yurtdışı borçlanması yaparak aylık bağlanan kişilerden Türkiye'de ikamet etmeyenler,

-Banka sandıklarına tabi çalışanlar ve gelir-aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler,

-TBMM üyeleri, aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler,

-Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Deniz, Hava Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik, HSYK aylık alanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.

Yüksek lisans ve doktora yapanlar kaç yaşına kadar sağlıktan yararlanabilir?

Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Yükseköğretim Kanunu'nda yükseköğrenimden sayılmaktadır. Bu nedenle ikinci bir üniversite okuyanlar, yüksek lisans ve doktora yapanlar 25 yaşına kadar bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla anne veya babaları üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Ancak 25 yaşından sonra lisans, yüksek lisans veya doktora yapsalar bile bakmakla yükümlü olarak anne ya da babaları üzerinden sağlıktan faydalanmaları mümkün değildir.

Yurt dışında öğrenim görenler Türkiye'deki Anne /Babasının üzerinden sağlıktan faydalanabilir mi? Ne yapmaları gerekiyor?

Yurt dışında öğrenim görenler de Türkiye' de öğrenim görenler gibi anne/babalarının bakmakla yükümlüsü olabilmekte. Bunun için öğrenci belgenizin onaylı Türkçe tercümesi ve eğitim gördüğünüz okulun Türkiye'deki lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans seviyesinde olduğunu gösteren, YÖK veya Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitim Ataşeliği veya Ülkemizin Dış temsilciliklerinden alınacak belge ile herhangi bir SGK sosyal güvenlik merkezine başvurmanız gerekmektedir.