Yurt dışında yıllık izinde bulunurken rapor alan memur ne yapmalı?

29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık raporlarının verilmesi" başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Yurt dışında sürekli görevli memurlar ile geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü artırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen ya da yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları ilgili ülkenin mahallî mevzuatına göre düzenlenir." hükmü, "Hastalık raporu ve izin süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında, "Yurt dışında tek hekim veya sağlık kurulları, ilgili ülkenin mahallî mevzuatında tespit edilmiş süreler dâhilinde hastalık raporu düzenleyebilirler.

Ancak bu şekilde alınan raporlara dayalı olarak birinci fıkradaki süreler dâhilinde hastalık izni verilebilmesi için raporun ve raporda belirtilen sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun dış temsilciliklerce onaylanması zorunludur." hükmü, "Hastalık izninin verilmesi" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilir." hükmü, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, "Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla;

*Yıllık iznini yurtdışında kullanmakta iken hastalanan memurların aldıkları hastalık raporlarının dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç yıllık iznin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi gerektiği,

*Yıllık iznini yurtdışında kullanmakta iken hastalanan memurların aldıkları hastalık raporlarının ve raporda belirtilen sürelerin ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun dış temsilcilik onayında belirtilmesi halinde söz konusu hastalık raporunun hastalık iznini çevrilmesi gerektiği, değerlendirilmektedir.