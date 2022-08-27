Taşerondan kadroya geçen 1 milyon sürekli işçiye müjde!

Üst öğrenim bitiren sürekli işçiler sürekli işçi pozisyonlarını değiştirebilecekler.Örneğin temizlik personeli pozisyonunda çalışan sürekli işçi 2 yıllık büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümünü bitirmesi halinde çalıştıkları kurumda pozisyonlarını değiştirebilecek ve ücretlerinde artış olabilecek .

696 dan kadroya geçen eşi asker, polis , öğretmen ve memur olan binlerce sürekli işçinin eş durumundan tayinleri yapılabilecek Taşerondan kadroya geçenlerin sorunların çözümü için düğmeye basıldı.

45 BİN SOFOR KADROYA GEÇECEK

Şoför pozisyonunda çalışıp da kadroya geçemeyen 45 bin kişiye kadro geliyor. Ayrıca KİT'lerde çalışıp da 696 düzenlemesinden yararlanmayan işçiler içinde çalışma başlatıldı.

BİR DERECE GELİYOR

Bir derece uygulanmasından yararlanmayan memurlara bir derece gelecek .