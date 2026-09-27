Eğitim ve Öğretim Yardımı Nasıl Hesaplanıyor?

Eğitim ve öğretim yardımının miktarı öğrenim seviyesine göre belirleniyor.

Yardım tutarının hesaplanmasında;

• İlköğretim için 1.250 gösterge,

• Ortaöğretim için 1.875 gösterge,

• Yükseköğretim için 2.500 gösterge esas alınıyor ve bu gösterge rakamları memur aylık katsayısıyla çarpılıyor.

Böylece eğitim ve öğretim yardımı tutarı, memur aylık katsayısındaki değişikliklere göre hesaplanıyor.

EĞİTİM YARDIMI İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Eğitim ve öğretim yardımı yılda bir defa olmak üzere, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine başvuru şartı aranmaksızın toplu olarak ödeniyor.

YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ise ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talepte bulunmaları halinde yardım aynı öğretim yılı için ödeniyor.

Hak sahipleri bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" hizmetini kullanarak da gerçekleştirebiliyor.

EK ÖDEMEDEN (TÜTÜN İKRAMİYESİ) KİMLER YARARLANABİLİYOR?

5434 sayılı Kanunun Ek 79'uncu maddesi kapsamında ek ödeme (tütün ikramiyesi) hakkı da bulunuyor.

SGK tarafından aylık bağlanmış vazife veya harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan güvenlik korucuları ve sivillere, ayrıca bunlardan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak ek ödeme yapılıyor.

Ödeme, yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur aylık katsayısı esas alınarak gerçekleştiriliyor.

6495 sayılı Kanun ile daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere de 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren bu ödemeden yararlanma imkânı getirildi.

EK ÖDEME İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Ek ödeme için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor. Şartları taşıyan hak sahiplerine ödeme ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıyor.

Vazife Malullüğü Durum Belgesi Nedir?

Görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve etkileri gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle görevlerini yerine getiremeyecek derecede malul hale gelen veya hayatını kaybedenler için Vazife Malullüğü Durum Belgesi düzenleniyor.

Belge, ilgilinin vazife malulü olduğunu veya kendisinin ya da hak sahiplerinin sağlanan haklardan yararlanmaya müstahak olduğunu belgelemek amacıyla veriliyor.

Hak Sahipliği Şartları Kişinin Durumuna Göre Değişiyor

Vazife ve harp malulleri ile hak sahiplerine faizsiz konut kredisi, eğitim ve öğretim yardımı, ek ödeme (tütün ikramiyesi) ve Vazife Malullüğü Durum

Belgesi gibi çeşitli haklar sağlanıyor.

Bu haklardan yararlanma şartları ise kişinin tabi olduğu kanuna, vazife veya harp malullüğü statüsüne, aylık durumuna ve hak sahipliği koşullarına göre belirleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör