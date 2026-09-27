Memurlar Eğitim verirse ders ücreti alabilir mi?

Belediyelerde Hizmetiçi eğitimde görevlendirilenlere ders ücreti ödenir mi? Memurlardan Belediyelerde kurum içinde yapılan hizmet içi eğitimlerde görevlendirilen Kurum personeline ders ücreti ödenir mi? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 2 nci maddesinde, "Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler. ..." hükmü, 89 uncu maddesinde, "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur." hükmü, 176 ncı maddesinde, "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. ... Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir. ..." hükmü, 214 üncü maddesinde, "Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Başkanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dahilinde yürütülür." hükmü, 217 nci maddesinde, "Devlet memurları eğitimi genel planı, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 19 Mart 2026 tarihli ve 33201 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmeliğin; 1 inci maddesinde,

"(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilen;

a) Aday memurların; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja ilişkin eğitim süreleri, programları ve değerlendirme esasları,

b) Asli memurların; yetişmeleri, hizmet içi eğitimi, nitelik, verimlilik ve yetkinliklerinin artırılması, eğitimlerin hedef ve ilkeleri, planlanması, eğitim programları ve konuları, eğitim yöntemleri, eğitimlerde uygulanacak sınav ve bunların değerlendirmesi ile benzeri hususlara ilişkin çalışmaların 2 yapılması, uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine yönelik usul ve esasları belirlemektir." hükmü, 2 nci maddesinde, " Bu Yönetmelik; a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, b) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kapsamına giren kurum veya kuruluşlar ile aday ve asli Devlet memuru olarak atananları kapsar. ..." hükmü, 8 inci maddesinde, " Kurum ve kuruluşlar eğitim süreçlerinde; a) Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman ve yetkin kişilerden, b) Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman ve yetkin kişilerden,

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarından, ç) Üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişilerden, eğitici olarak yararlanır. Eğitici olarak görevlendirilenlerin eğitici eğitimi almış olmalarına önem verilir. Kurum ve kuruluşlarca eğitici olarak görevlendirilenler Kamu Personeli Bilgi Sisteminde yer alan eğitici listesine kaydedilir. Kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde eğitici listesinde yer alan eğiticiler, kurum ve kuruluşları tarafından uygun görülmesi halinde görevlendirilir.

Kurum ve kuruluşlar, üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişilerden eğitici taleplerini Cumhurbaşkanlığına bildirir. Cumhurbaşkanlığınca uygun görülenler, ilgili mevzuat kapsamında eğitim amacıyla görevlendirilir." hükmü, 10 uncu maddesinde, " Eğitimlerin; eğitimin mahiyeti, yeri, katılımcı sayısı ve diğer niteliklerine göre maliyet etkin şekilde düzenlenmesi esastır. Eğitim işlerinde eğitici olarak görev alanlara verilecek ücretler, 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ödenir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte; Mezkûr Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle, kapsama dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim süreçlerinde yararlanabileceği eğitici personele ilişkin geniş bir imkân sağlanmış olup, ilgili mevzuatında düzenleme bulunması kaydıyla bu personele 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı uyarınca ders ücreti ödenebilecektir. Ancak söz konusu ödemenin yapılabilmesi için ders görevinin yürütüldüğü kurumun eğitim ve öğretim kurumu, üniversite, akademi, okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurum niteliğinde olması gerekmektedir. Belediyeler ise bu kapsamda değerlendirilemeyecektir.

Ayrıca; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 10.9.2026 tarihli ve E-74073113-045.02-408084 sayılı görüş yazısında, "Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenebilmesi 89 uncu madde kapsamında ilgili kamu kurum veya kuruluşu için münhasıran bir Cumhurbaşkanı Kararı çıkarılması halinde mümkün bulunmaktadır." açıklaması yer almaktadır.

Bu itibarla, Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında hizmet içi eğitimlerde görevlendirilen Kurum personeline ders ücreti ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör