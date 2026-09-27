Part-Time Çalışanlar ve Stajyerlerin Yıllık İzin Hakkı Var mı?

Çalışma hayatında herkes aynı statüde veya aynı sürelerle görev yapmıyor. Haftanın belirli günlerinde çalışanlar, çağrı üzerine işe gelenler veya mesleki eğitim kapsamında işletmelerde bulunan öğrenciler açısından izin uygulamalarında farklılıklar ortaya çıkabiliyor.

PART-TİME ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN HAKKI VAR MI?

Part-time olarak da bilinen kısmi süreli çalışanlar, gerekli şartları yerine getirdiklerinde yıllık ücretli izin hakkından yararlanabiliyor. Haftalık çalışma sürelerinin tam zamanlı çalışanlardan daha az olması, yıllık izin hakkını ortadan kaldırmıyor.

Kısmi süreli çalışanların yalnızca haftanın belirli günlerinde çalışması veya günlük çalışma sürelerinin daha kısa olması nedeniyle hak ettikleri yıllık izin süresi orantılı olarak azaltılmıyor.

Yıllık izne hak kazanan kısmi süreli çalışanlar izinlerini kendi çalışma düzenleri içerisinde kullanabiliyor. Bu nedenle yıllık ücretli izin hakkı bakımından part-time çalışanlarla tam süreli çalışanlar arasında farklı bir uygulamaya gidilmiyor.

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞANLARIN YILLIK İZİN HAKKI VAR MI?

Benzer bir durum çağrı üzerine çalışan işçiler için de geçerli. Çağrı üzerine çalışma modeli, çalışanın yıllık ücretli izin hakkını ortadan kaldırmıyor. Gerekli çalışma süresini tamamlayarak yıllık izne hak kazanan çalışanlar, izin haklarından yararlanabiliyor.

Dolayısıyla kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma, tek başına yıllık ücretli izin hakkının kaybedilmesine neden olmuyor.

STAJYERLERİN VE MESLEKİ EĞİTİM GÖRENLERİN İZİN HAKKI VAR MI?

Stajyer ve mesleki eğitim gören öğrencilerin izin hakları değerlendirilirken kişinin hangi mevzuat kapsamında bulunduğu önem taşıyor. Bu nedenle bütün stajyerlerin izin hakkını aynı şekilde değerlendirmek doğru değil.

Mesleki eğitim öğrencileri, çıraklar ve aday çıraklar açısından 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında özel izin hükümleri bulunuyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile çırak ve aday çıraklara tatil aylarında bir ay ücretli izin verilmesi öngörülüyor.

Mazereti kabul edilenlere ise okul müdürlüğünün görüşü alınarak bir aya kadar ücretsiz izin verilebiliyor.

Üniversite kapsamında staj yapan öğrencilerin durumu ise mesleki eğitim öğrencileri, çıraklar ve aday çıraklarla aynı şekilde değerlendirilmemeli. Stajın niteliği, süresi ve öğrencinin tabi olduğu düzenlemeler izin hakkının belirlenmesinde önem taşıyor. Bu nedenle 3308 sayılı Kanun'daki bir aylık ücretli izin düzenlemesinin bütün üniversite stajyerleri için geçerli olduğu şeklinde bir genelleme yapılmaması gerekiyor.

ÇALIŞMA ŞEKLİ YILLIK İZİN HAKKINI ETKİLİYOR MU?

Çalışma süresinin kısa olması veya haftanın yalnızca belirli günlerinde çalışılması, yıllık izin hakkının bulunmadığı anlamına gelmiyor. Ancak çalışanın statüsü ve çalışma biçimi, hangi izin hükümlerinin uygulanacağını belirleyebiliyor.

Bu nedenle part-time ve çağrı üzerine çalışanlar ile stajyerlerin izin hakları değerlendirilirken kişinin hangi çalışma modeli ve mevzuat kapsamında bulunduğunun doğru belirlenmesi önem taşıyor.



Haber Girişi Sevde Demir - Editör