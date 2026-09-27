Vazife ve Harp Malullerine Sağlanan Haklar: Faizsiz Konut Kredisi, Eğitim Yardımı ve Ek Ödeme

Vazife ve harp malulleri ile hak sahiplerine sağlanan imkânlar, kişinin tabi olduğu kanun hükümlerine ve hak sahipliği durumuna göre belirleniyor. Haklardan yararlanma şartları ve başvuru usulleri de ilgili mevzuat kapsamında farklılık gösteriyor.

Faizsiz Konut Kredisi Kimlere Veriliyor ve Öncelik Sırası Nasıl?

Harp veya vazife malulü olmaları nedeniyle aylık bağlananlar ile aynı nedenlerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri faizsiz konut kredisinden yararlanabiliyor.

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmadan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri de bu haktan faydalanabiliyor.

Ayrıca harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuata göre aylık bağlandıktan sonra çalışmaya başlamaları nedeniyle aylıkları kesilenler de kapsamda bulunuyor. 684 sayılı KHK kapsamında bulunan 15 Temmuz gazileri de faizsiz konut kredisi hakkından yararlanabiliyor.

TOKİ tarafından bir konutla sınırlı olmak üzere verilen kredide öncelik sırası şöyle uygulanıyor:

1. Malulün kendisi

2. Dul eş – Malulün faizsiz kredi hakkından yararlanmadan hayatını kaybetmesi halinde

3. Çocuklar – Eşin hayatta olmaması veya evlenmiş olması durumunda, kredi kullanacak çocuklardan en az birinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla, aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklara müştereken

4. Anne veya baba – Bu kişilerin bulunmaması halinde, öncelikle anne olmak üzere

Faizsiz Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

Kurumlar arasındaki veri paylaşımı kapsamında hak sahipliği bilgileri TOKİ tarafından doğrudan sorgulanabiliyor.

Bu nedenle hak sahipleri, SGK tarafından ayrıca düzenlenen hak sahipliği belgesine gerek olmaksızın faizsiz konut kredisi için doğrudan Ziraat Bankası şubelerine başvurabiliyor.

TOKİ kampanyalı konut satışlarından yararlanmak isteyen hak sahipleri ise Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerine başvurabiliyor.

Faizsiz Konut Kredisi Nasıl Geri Ödeniyor?

Kredinin geri ödemesi, SGK tarafından hak sahibinin her türlü tazminatlar dahil aldığı aylığın dörtte biri oranında kesinti yapılarak gerçekleştiriliyor.

Aylık bağlanmamış veya aylığı kesilmiş müşterek kredi kullanıcısı çocukların geri ödemelerinde ise geri ödemeye esas aylığın dörtte birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit olarak kabul ediliyor.

Kamu kurumunda çalışmaya devam eden malullerde de kredi kullanılacak aydan önceki son aylığın dörtte birinin yüzde 25 fazlası aylık taksit olarak belirleniyor.

Kredi borcu tamamlanmadan aylığı kesilenler ile aylık almayan hak sahipleri için geri ödeme, ilgili mevzuatta belirlenen usullere göre devam ediyor.

Eğitim ve Öğretim Yardımından Kimler Yararlanabiliyor?

Eğitim ve öğretim yardımından;

• Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri,

• 2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erler,

• 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucuları ve siviller,

• Vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenler,

• Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetleri nedeniyle malul hale gelenler

yararlanabiliyor.

Bu kişilerin kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına eğitim ve öğretim yardımı ödeniyor.

Eğitim ve Öğretim Yardımı Nasıl Hesaplanıyor?

Eğitim ve öğretim yardımının miktarı öğrenim seviyesine göre belirleniyor.

Yardım tutarının hesaplanmasında;

• İlköğretim için 1.250 gösterge,

• Ortaöğretim için 1.875 gösterge,

• Yükseköğretim için 2.500 gösterge esas alınıyor ve bu gösterge rakamları memur aylık katsayısıyla çarpılıyor.

Böylece eğitim ve öğretim yardımı tutarı, memur aylık katsayısındaki değişikliklere göre hesaplanıyor.

Eğitim Yardımı İçin Başvuru Gerekiyor mu?

Eğitim ve öğretim yardımı yılda bir defa olmak üzere, 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine başvuru şartı aranmaksızın toplu olarak ödeniyor.

YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu tespit edilemeyenlerin ise ilgili eğitim-öğretim yılı içerisinde talepte bulunmaları halinde yardım aynı öğretim yılı için ödeniyor.

Hak sahipleri bu taleplerini e-Devlet üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" hizmetini kullanarak da gerçekleştirebiliyor.

Ek Ödemeden (Tütün İkramiyesi) Kimler Yararlanabiliyor?

5434 sayılı Kanunun Ek 79'uncu maddesi kapsamında ek ödeme (tütün ikramiyesi) hakkı da bulunuyor.

SGK tarafından aylık bağlanmış vazife veya harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan güvenlik korucuları ve sivillere, ayrıca bunlardan hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak ek ödeme yapılıyor.

Ödeme, yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur aylık katsayısı esas alınarak gerçekleştiriliyor.

6495 sayılı Kanun ile daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere de 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren bu ödemeden yararlanma imkânı getirildi.

Ek Ödeme İçin Başvuru Gerekiyor mu?

Ek ödeme için ayrıca başvuru yapılması gerekmiyor. Şartları taşıyan hak sahiplerine ödeme ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılıyor.

Vazife Malullüğü Durum Belgesi Nedir?

Görevlerini yapmakta iken gerek görevlerinin çeşitli sebep ve etkileri gerekse işyerlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle görevlerini yerine getiremeyecek derecede malul hale gelen veya hayatını kaybedenler için Vazife Malullüğü Durum Belgesi düzenleniyor.

Belge, ilgilinin vazife malulü olduğunu veya kendisinin ya da hak sahiplerinin sağlanan haklardan yararlanmaya müstahak olduğunu belgelemek amacıyla veriliyor.

HAK SAHİPLİĞİ ŞARTLARI KİŞİNİN DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Vazife ve harp malulleri ile hak sahiplerine faizsiz konut kredisi, eğitim ve öğretim yardımı, ek ödeme (tütün ikramiyesi) ve Vazife Malullüğü Durum Belgesi gibi çeşitli haklar sağlanıyor.

Bu haklardan yararlanma şartları ise kişinin tabi olduğu kanuna, vazife veya harp malullüğü statüsüne, aylık durumuna ve hak sahipliği koşullarına göre belirleniyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör