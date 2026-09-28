Erzurum Teknik Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alacak: KPSS 60 Puan Şartı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında üniversite ve bağlı birimlerinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacak. Üniversite; büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker ve teknisyen unvanlarında toplam 16 kişiyi istihdam edecek. Adayların 2024 KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünde en az 60 puan almış olması gerekecek.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK?

Erzurum Teknik Üniversitesi farklı eğitim düzeyleri ve mesleki niteliklere sahip adaylar arasından personel alacak. 2 büro personeli, 9 destek personeli, 3 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 tekniker ve 1 teknisyen istihdam edilecek.

Büro personeli kadrolarında lisans ve ön lisans mezunları arasından birer kişi alınacak. Destek personeli kadrolarında temizlik görevlisi, şoför ve farklı görevlerde çalıştırılmak üzere toplam 9 kişi istihdam edilecek.

Koruma ve güvenlik görevlisi olarak 3 kişi alınırken tekniker ve teknisyen kadrolarına birer kişi yerleştirilecek. Kadrolara göre lise, ön lisans veya lisans mezuniyeti aranacak; bazı pozisyonlarda mesleki tecrübe, sertifika, sürücü belgesi veya özel güvenlik görevlisi kimlik kartı gibi ek şartlar da uygulanacak.

KPSS'DEN EN AZ 60 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Başvuru yapacak adayların 2024 KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünde en az 60 puan almış olması gerekecek.Üniversite lisans mezunlarının KPSS P3, ön lisans mezunlarının KPSS P93, lise mezunlarının ise KPSS P94 puanını dikkate alacak.İlgili puan türünde 60'ın altında puanı bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Üniversite personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapmayacak. Genel ve özel şartları taşıyan adayları 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirleyecek.

KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda doğum tarihi önce olan aday öne geçecek. Eşitliğin devam etmesi halinde ise kura çekilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Üniversitenin 24 Eylül 2026 saat 09.00'da almaya başladığı başvurular, 9 Ekim 2026 saat 13.00'te sona erecek.Üniversite ön değerlendirme sonuçlarını 16 Ekim 2026'da, nihai değerlendirme sonuçlarını ise 26 Ekim 2026'da açıklayacak.

Adaylar sonuçları üniversitenin internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Üniversite şahsen veya posta yoluyla yapılan başvuruları kabul etmeyecek. Adayların başvurularını eksiksiz ve hatasız şekilde tamamlaması gerekecek.

Her aday yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Başvurusunu tamamlayan adayların Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" ekranını kontrol etmesi gerekecek. Ekranda "Başvuru Tamamlandı" ibaresi bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

ATANMAYA HAK KAZANANLAR ERZURUM'DA İKAMET EDECEK

Üniversite, atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi imzalayacak. Göreve başlayacak adayların sözleşmede belirtilen görev yerinde, Erzurum ilinde ikamet etmesi gerekecek. Üniversite ayrıca ilan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirleyecek. Asil adaylardan geçerli bir mazereti olmadan göreve başlamayan veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin yerine başarı sırasına göre yedek adaylar arasından yerleştirme yapacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör