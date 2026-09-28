İşveren WhatsApp Mesajlarını Delil Olarak Kullanabilir mi? İşçi Mesaj Nedeniyle İşten Çıkarılabilir mi?

İşyerinde WhatsApp kullanılması, işverene çalışanın bütün mesajlarını sınırsız şekilde inceleme hakkı vermiyor. Mesajların özel olup olmadığı, işle bağlantısı, nasıl elde edildiği ve çalışanın denetim konusunda önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği önem taşıyor.

İşveren Çalışanın WhatsApp Mesajlarını Okuyabilir mi?

Çalışanın WhatsApp yazışmalarının işveren tarafından incelenmesinde en önemli konulardan biri mesajlara nasıl ulaşıldığı. Çalışanın özel yazışmalarına bilgisi dışında erişilmesi, özel hayatın korunması ve haberleşmenin gizliliği açısından hukuki sorunlara yol açabiliyor.

Anayasa Mahkemesi, çalışana iş için tahsis edilen bilgisayardaki WhatsApp yazışmalarının incelenerek iş sözleşmesinin feshinde kullanılmasına ilişkin bir başvuruda, özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi.

Kararda çalışanın iletişimin denetlenebileceği konusunda önceden bilgilendirilmesi, denetimin meşru bir amaca dayanması ve müdahalenin gerekli ve ölçülü olması gibi kriterler önem taşıyor.

WhatsApp Mesajı Nedeniyle İşçi İşten Çıkarılabilir mi?

Bir çalışanın WhatsApp üzerinden yazdığı her mesaj doğrudan işten çıkarma sebebi sayılmıyor.

Mesajın içeriği, işle bağlantısı, işyerindeki çalışma düzenine etkisi ve işverenin mesaja hangi yöntemle ulaştığı hukuki değerlendirmede önem taşıyor.

Bu nedenle yalnızca bir WhatsApp mesajının bulunması, işten çıkarmanın otomatik olarak hukuka uygun olduğu anlamına gelmiyor. Mesajın içeriği ve olayın koşulları işten çıkarmanın haklı veya geçerli bir nedene dayanıp dayanmadığının belirlenmesinde etkili olabiliyor.

WhatsApp Grubunda Hakaret İşten Çıkarma Sebebi mi?

İşyerindeki WhatsApp grubunda yazılan her olumsuz söz aynı sonucu doğurmuyor. Eleştiri niteliğindeki ifadeler ile hakaret, küfür veya sataşma niteliğindeki mesajlar arasında önemli bir fark bulunuyor.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir kararında, çalışanların bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen küfürlü mesajın kime yönelik olduğu tam olarak belirlenemediği için haklı fesih şartlarının oluşmadığı sonucuna varıldı. Ancak davranışın işyerinde olumsuzluğa yol açması nedeniyle fesih geçerli nedene dayalı kabul edildi.

Başka bir Yargıtay kararında ise işçinin çalışma arkadaşına telefon mesajıyla hakaret etmesi sataşma niteliğinde değerlendirilerek işveren açısından haklı fesih sebebi kabul edildi.

Bu nedenle WhatsApp grubunda yazılan bir mesajın işten çıkarma nedeni olup olmayacağı belirlenirken yalnızca kullanılan kelimeler değil; mesajın kime yönelik olduğu, içeriği, iş ilişkisi ve işyerindeki etkisi de önem taşıyor.

Özel WhatsApp Mesajları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

WhatsApp yazışmalarında mesajın içeriği kadar nasıl elde edildiği de önem taşıyor.

Çalışanın kişisel hesabındaki özel mesajlara hukuka aykırı şekilde erişilmesi, yazışmaların görüntülerinin kaydedilmesi veya üçüncü kişilerle paylaşılması hukuki sorunlara neden olabiliyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu da bir şirket sahibinin çalışanına ait WhatsApp yazışmalarını işyerindeki bilgisayar üzerinden okuyup fotoğraflaması veya ekran görüntülerini kaydetmesine ilişkin başvuruda, konunun Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu nedenle bir mesajın işveren açısından önemli bilgiler içermesi, özel yazışmalara istenilen yöntemle erişilebileceği anlamına gelmiyor.

WhatsApp İşyeri Bilgisayarında Açık Kalırsa Ne Olur?

Çalışanın WhatsApp hesabının işyerine ait bilgisayarda açık kalması, işverene bütün özel mesajları sınırsız şekilde okuma hakkı vermiyor.

Nitekim Anayasa Mahkemesinin kararına konu olan olayda da WhatsApp yazışmalarına çalışana görevi için tahsis edilen bilgisayar üzerinden erişilmişti.

Bilgisayarın işverene ait olması, kişisel WhatsApp hesabındaki özel yazışmaların herhangi bir sınırlama olmadan incelenebileceği anlamına gelmiyor. Çalışanın önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği, denetimin amacı ve müdahalenin kapsamı önem taşıyor.

İşveren Çalışanın Mesajlarını Denetleyebilir mi?

İşverenin işyerindeki düzeni sağlamak, işin yürütülmesini takip etmek veya şirkete ait bilişim sistemlerinin güvenliğini korumak amacıyla belirli denetimler yapması mümkün.

Ancak bu yetki, çalışanların bütün özel yazışmalarının sınırsız şekilde takip edilebileceği anlamına gelmiyor.

Çalışanın denetim konusunda önceden bilgilendirilmesi, denetimin belirli ve meşru bir amaçla yapılması, bu amaçla sınırlı kalması ve çalışanın özel hayatına yapılan müdahalenin gerekli ve ölçülü olması önem taşıyor.

WhatsApp Mesajı Nedeniyle İşten Çıkarılan İşçi Ne Yapabilir?

WhatsApp mesajları gerekçe gösterilerek işten çıkarılan çalışan açısından yalnızca mesajın içeriği önem taşımıyor. İşverenin söz konusu mesajlara nasıl ulaştığı ve mesajları nasıl kullandığı da hukuki değerlendirmede dikkate alınıyor.

Mesajların özel yazışma niteliğinde olup olmadığı, işle bağlantısı, çalışanın denetim konusunda önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği, yazışmaların hangi yöntemle elde edildiği ve mesajların işyerine etkisi birlikte değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle "WhatsApp'ta bunu yazdı, kesin işten çıkarılır" veya "WhatsApp mesajları hiçbir durumda delil olarak kullanılamaz" şeklinde genel bir kural bulunmuyor. Mesajın içeriği, elde edilme yöntemi ve olayın koşulları sonucu değiştirebiliyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör