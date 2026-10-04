Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel Alacak: KPSS Şartı 60 Puan

Personel alımı kapsamında 8 büro personeli, 9 destek personeli ve 1 makine mühendisi olmak üzere toplam 18 kişi istihdam edilecek.Büro personeli için iki farklı başvuru kodu bulunuyor. BP01 koduyla 4 kişi alınacak.

Adayların Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi veya Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarından birinden mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların yükseköğretim kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak aktif kaydının bulunmaması şartı aranıyor.

BP02 koduyla alınacak 4 büro personeli için ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Uluslararası İlişkiler lisans programlarından birinden mezun olma şartı bulunuyor. Bu adayların da örgün öğretimde aktif öğrenci kaydının bulunmaması gerekiyor.

LİSE MEZUNU 9 DESTEK PERSONELİ ALINACAK

Destek personeli kadrolarında 6 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 9 kişi istihdam edilecek. Adayların ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması, örgün öğretimde aktif öğrenci kaydının bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Destek personeli olarak göreve başlayanlar; sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alanlar, tuvaletler, park, bahçe, yol ve çevre temizliğinin yanı sıra dış mekân düzenlemeleri, yük taşıma, yük indirip bindirme ve yiyecek-içecek servisi gibi işlerde görevlendirilebilecek. Personel, üniversite yönetiminin belirleyeceği yerlerde ve gerektiğinde vardiyalı olarak çalışabilecek.

MAKİNE MÜHENDİSİ ALIMI YAPILACAK

Üniversite bünyesinde ayrıca 1 makine mühendisi istihdam edilecek. MH01 başvuru kodlu pozisyona başvuracak adayların Makine Mühendisliği lisans programından mezun olması gerekiyor.

KPSS'DEN EN AZ 60 PUAN ŞARTI

Tüm pozisyonlara yapılacak başvurularda adayların ilgili KPSS puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Lisans mezunlarında 2024 KPSS (B) Grubu KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında ise KPSSP94 puanı esas alınacak.

Adayların ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaması gerekiyor. Sözleşme yapmaya hak kazananlardan üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenecek.

BAŞVURULAR 12 EKİM 2026'DA SONA ERECEK

Başvurular 28 Eylül 2026 tarihinde başladı ve 12 Ekim 2026 saat 13.00'te sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Şahsen, posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Başvuruların elektronik ortamda eksiksiz ve hatasız şekilde tamamlanmasından adayların kendileri sorumlu olacak.

SONUÇLAR KPSS PUAN SIRALAMASINA GÖRE BELİRLENECEK

Sözleşme yapmaya hak kazanacak adaylar, KPSS (B) grubu puan sıralaması ve pozisyonlar için aranan nitelikler dikkate alınarak belirlenecek. Sonuç listesi en geç 7 iş günü içerisinde üniversitenin internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar sonuçlarına Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden de ulaşabilecek.Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, yapılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör