WhatsApp’tan İstifa Geçerli mi?

İş hayatında iletişim biçimi değiştikçe, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların dayandığı belgeler de değişiyor. Eskiden işten ayrılma denildiğinde çoğunlukla tarih atılmış ve imzalanmış bir dilekçe düşünülürken, bugün çalışma ilişkisinin önemli bir bölümü cep telefonu üzerinden yürütülüyor.

Mesai düzeninden izin talebine, yöneticinin talimatından çalışanın mazeret bildirimine kadar pek çok konu artık mesajlaşma uygulamaları üzerinden konuşuluyor. Bu nedenle günlük bir yazışma sırasında kullanılan birkaç kelimenin daha sonra iş sözleşmesinin kim tarafından ve hangi nedenle sona erdirildiğinin belirlenmesinde önem kazanması mümkün.

Özellikle "İşi bırakıyorum", "Yarın gelmeyeceğim", "Benim için burası bitti" veya "İstifa ediyorum" gibi ifadeler dikkatle ele alınmalı. Çünkü bir mesajın hukuki sonucu yalnızca içinde geçen tek bir kelimeye bakılarak belirlenmeyebilir. Mesajın yazıldığı koşullar, konuşmanın öncesi ve sonrası, çalışanın gerçekten iş ilişkisini bitirmek isteyip istemediği, bildirimin karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı ve çalışanın mesajdan sonraki davranışları uyuşmazlığın değerlendirilmesinde önem kazanabilir.

Tazminat meselesinde de benzer bir ayrım bulunuyor. Günlük konuşmada "istifa ettim" denilmesi ile işçinin kanunun tanıdığı bir hakka dayanarak iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirmesi hukuken aynı şey değildir. Bu ayrım, özellikle kıdem tazminatı bakımından sonucu doğrudan etkileyebilir.

Dolayısıyla birkaç saniyede yazılan bir WhatsApp mesajı, daha sonra "İşçi gerçekten istifa mı etti, yoksa sözleşmesini haklı nedenle mi feshetti?" tartışmasının önemli parçalarından biri hâline gelebilir.

Peki mevzuat bu konuda ne söylüyor? Elektronik mesajlar hukuken belge sayılıyor mu? Yargıtay istifa iradesinin belirlenmesinde hangi ölçütlere bakıyor? İşçi hangi durumda kıdem tazminatını kaybediyor, hangi durumda talep edebiliyor?

WHATSAPP'TAN İSTİFA HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?

İstifa, işçinin iş sözleşmesini sona erdirmeye yönelik tek taraflı irade açıklamasıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17.04.2024 tarihli kararında, işçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımadan iş sözleşmesini feshetmesinin istifa olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kararda ayrıca istifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla iş ilişkisinin sona ereceği kabul edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.09.2025 tarihli, 2025/8 Esas ve 2025/514 Karar sayılı kararında da aynı ilke benimsenmiş; işçinin haklı bir sebebe dayanmadan ve bildirim süresi tanımadan iş sözleşmesini feshetmesinin istifa olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: Kararlar, istifanın hukuki niteliği ve işçinin gerçek iradesinin belirlenmesi konusunda önem taşımaktadır. Bu nedenle WhatsApp üzerinden yapılan bir bildirimin değerlendirilmesinde bu kararlardaki genel ilkelerden yararlanmak mümkün.

"BİR DAHA İŞE GELMİYORUM" DEMEK İSTİFA MI?

İşçi, yöneticisiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkeyle "Yeter artık, gelmiyorum" veya "Ben bu şartlarda çalışmam" şeklinde mesaj göndermiş olabilir. Böyle bir durumda yalnızca birkaç kelime üzerinden kesin sonuca gidilmesi her zaman mümkün değildir. Mesajın hangi şartlarda gönderildiği, yazışmanın bütünü, işçinin gerçekten iş sözleşmesini sona erdirmek isteyip istemediği ve mesajdan sonraki davranışları önem taşıyabilir. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2024/2735 E., 2024/6995 K. sayılı kararında, istifa dilekçesinin işleme konulmaması ve işçinin işyerinde çalışmaya devam etmesi hâlinde gerçek bir istifadan söz edilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla kullanılan kelimelerin yanında istifa beyanının arkasındaki gerçek iradenin ortaya çıkarılması da önemlidir.

WHATSAPP MESAJI MAHKEMEDE DELİL OLABİLİR Mİ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 199'uncu maddesinde; "Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir." hükmü yer almaktadır.

Kanun, elektronik ortamdaki verileri açıkça belge kapsamında değerlendirmektedir. Bu nedenle WhatsApp yazışmaları da somut uyuşmazlığın özelliklerine göre mahkeme tarafından değerlendirilebilecek deliller arasında yer alabilir. Ancak bir ekran görüntüsünün bulunması uyuşmazlığın otomatik olarak ispatlandığı anlamına gelmez. Mesajın kim tarafından gönderildiği, yazışmanın bütünlüğü ve bağlamı, mesajların değiştirilip değiştirilmediği konusunda uyuşmazlık bulunup bulunmadığı ve delilin hukuka uygun biçimde elde edilip edilmediği gibi hususlar ayrıca değerlendirilebilir.

İŞVEREN BASKIYLA İSTİFA ETTİRİRSE NE OLUR?

İşçinin "İstifa ediyorum" yazması her durumda özgür iradesiyle işten ayrıldığı anlamına gelmeyebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2024/2735 E., 2024/6995 K. sayılı kararında, işveren tarafından tazminatların derhal ödenmesi ve benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi istenmesi ve işçinin buna uyması hâlinde gerçek bir istifa iradesinden söz edilemeyeceği belirtilmektedir.

Yargıtay ayrıca el yazılı ve imzalı bir istifa dilekçesi bulunsa dahi işçi irade fesadı iddiasında bulunuyorsa bu iddianın araştırılması ve istifa beyanının arkasındaki gerçek iradenin tespit edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.09.2025 tarihli, 2025/8 E., 2025/514 K. sayılı kararında ise işçi baskı ve tehditle istifaya zorlandığını ileri sürmüş; ancak somut olayda bu iddianın ispatlanamadığı sonucuna varılmıştır. İşçinin başka bir davadaki beyanı ve dosyadaki diğer deliller de değerlendirilerek iş sözleşmesini haklı nedene dayanmadan istifa yoluyla sona erdirdiği kabul edilmiştir. Dolayısıyla "Baskı altında istifa ettim" iddiası tek başına yeterli değildir. Uyuşmazlık hâlinde iddia ve deliller birlikte değerlendirilir.

BORÇLAR KANUNU NE DİYOR?

İstifa iradesinin aldatma, korkutma veya benzeri şekilde sakatlandığı ileri sürülüyorsa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun irade bozukluğuna ilişkin hükümleri de somut olayın özellikleri çerçevesinde önem taşıyabilir.

Türk Borçlar Kanunu'nun 36'ncı maddesinde: "Taraflardan biri, diğerinin aldatması sonucu bir sözleşme yapmışsa, yanılması esaslı olmasa bile, sözleşmeyle bağlı değildir." hükmü, 37'nci maddesinde ise, "Taraflardan biri, diğerinin veya üçüncü bir kişinin korkutması sonucu bir sözleşme yapmışsa, sözleşmeyle bağlı değildir." hükmüne yer verilmiştir.

Kanunun 38'inci maddesine göre korkutulan kişi, içinde bulunduğu durum bakımından kendisinin veya yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da malvarlığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna inanmakta haklı ise korkutma gerçekleşmiş sayılır.

Aynı maddede, bir hakkın veya kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı yönündeki korkutmayla sözleşme yapılması durumunda, bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayan kişinin diğer tarafın zor durumda kalmasından aşırı bir menfaat sağlaması hâlinde korkutmanın varlığının kabul edileceği de düzenlenmiştir. Bu hükümler sözleşmelerde irade bozukluğunu düzenlemektedir. İşçinin istifa beyanına ilişkin uyuşmazlıklarda ise Yargıtay da irade fesadı ve işçinin gerçek iradesinin araştırılması üzerinde durmaktadır.

WHATSAPP'TAN İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Burada istifa ile haklı nedenle fesih arasındaki ayrım büyük önem taşımaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 10.09.2025 tarihli, 2025/8 E., 2025/514 K. sayılı kararında, işçinin haklı bir sebebe dayanmadan istifa etmesi hâlinde kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı belirtilmiştir.

Ancak işçinin kanunda öngörülen haklı nedenlerden birine dayanarak iş sözleşmesini sona erdirmesi farklıdır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi, işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemektedir.

Örneğin İş Kanunu'nun 24/II-e bendinde, işveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi haklı fesih sebepleri arasında düzenlenmiştir. Dolayısıyla; "İstifa ediyorum." şeklindeki bir bildirim ile; "Ücretlerimin ödenmemesi nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu'nun 24'üncü maddesi uyarınca iş sözleşmemi haklı nedenle feshediyorum." şeklindeki bir bildirim hukuken aynı nitelikte değildir.

Ancak yalnızca bildirime "haklı fesih" yazılması da tek başına yeterli değildir. İleri sürülen haklı nedenin somut olayda gerçekten bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilir.

İŞVEREN İŞÇİYİ WHATSAPP'TAN İŞTEN ÇIKARABİLİR Mİ?

İşverenin çalışanına "Yarın işe gelme", "İşin sona erdi" veya "Artık burada çalışmıyorsun" şeklinde mesaj göndermesi de uyuşmazlık hâlinde işverenin fesih iradesinin belirlenmesinde önem taşıyabilir.

Ancak işveren tarafından gerçekleştirilen fesihlerde, somut olayın niteliğine ve işçinin ilgili hükümlerin kapsamına girip girmediğine göre İş Kanunu'nda öngörülen fesih usullerinin ayrıca dikkate alınması gerekir.Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu'nun iş güvencesine ilişkin hükümlerinin uygulandığı fesihlerde 19'uncu madde önem taşımaktadır. Kanunun 19'uncu maddesinde "İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır." hükmü yer almaktadır.

Aynı maddede işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle gerçekleştirilecek fesihlerde savunmasının alınmasına ilişkin düzenleme de bulunmakta; 25'inci maddenin ikinci bendindeki şartlara uygun fesih hakkı saklı tutulmaktadır.Bu nedenle işverenin WhatsApp'tan "Yarın işe gelme" şeklinde mesaj göndermesinin her somut olayda İş Kanunu'ndaki bütün fesih şartlarını yerine getirdiği söylenemez. Feshin türü, dayandığı neden ve uygulanacak kanun hükümleri somut olay özelinde ayrıca değerlendirilmelidir.

MESAJI SONRADAN SİLMEK İSTİFAYI ORTADAN KALDIRIR MI?

İşçi gönderdiği mesajdan birkaç dakika sonra pişman olup mesajını silebilir.Ancak mesajın sonradan silinmesi, mesajın hiç gönderilmediği veya uyuşmazlık hâlinde hiçbir şekilde değerlendirilemeyeceği anlamına gelmez. Mesaj karşı tarafa ulaşmış veya başka şekilde kayıt altına alınmış olabilir. Yargıtay'ın istifaya ilişkin yaklaşımında istifa iradesinin karşı tarafa ulaşması önem taşıdığından, mesajın silinmesinden ziyade somut olayın bütününün değerlendirilmesi gerekir.

WHATSAPP'TA "GÖNDER" TUŞUNA BASMADAN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN

Çalışma hayatının dijitalleşmesiyle birlikte iş hukukundaki deliller de değişiyor. İşçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda artık yalnızca imzalı dilekçeler, bordrolar ve tanık anlatımları değil; WhatsApp konuşmaları ve diğer elektronik yazışmalar da önem kazanıyor. Ancak işçinin telefonundan "İstifa ediyorum" mesajının gönderilmiş olması tek başına bütün hukuki tartışmayı sona erdirmiyor.

Uyuşmazlık hâlinde iş sözleşmesini kimin sona erdirdiği, işçinin gerçek iradesinin ne olduğu, mesajın hangi şartlarda gönderildiği, haklı fesih sebebi bulunup bulunmadığı ve tarafların mesajdan sonraki davranışları birlikte değerlendirilebilir.

Yargıtay'ın istifaya ilişkin kararları da gerekli hâllerde istifa beyanının arkasındaki gerçek iradenin araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle çalışma hayatında artık yalnızca önünüze getirilen bir belgeyi imzalarken değil, WhatsApp'ta "Gönder" tuşuna basarken de hukuki sonuçları düşünmek gerekiyor.

Çünkü birkaç saniyede gönderilen bir mesaj, daha sonra iş sözleşmesinin nasıl sona erdiğinin ve işçinin tazminat haklarının belirlenmesinde önemli delillerden biri hâline gelebilir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör