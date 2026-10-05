İşyeri Servisinde Yaşanan Kaza İş Kazası Sayılır mı?

İşveren tarafından sağlanan servis aracında geçen sürenin çalışma süresinden sayılıp sayılmayacağı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 66. maddesinde düzenlenmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 66. maddesinde; "İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz."hükmüne yer verilmiştir.Buna göre işin niteliğinden kaynaklanmayan ve işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla sağlanan servis aracında işe gidiş ve geliş sırasında geçirilen süre çalışma süresinden sayılmamaktadır.Ancak bu sürenin çalışma süresinden sayılmaması, servis aracında meydana gelen bir olayın iş kazası sayılmasına engel değildir.

SERVİS ARACINDA MEYDANA GELEN KAZA İŞ KAZASI SAYILIR MI?

İş kazasının hangi hallerde meydana gelmiş sayılacağı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesinde düzenlenmiştir.5510 sayılı Kanun'un 13. maddesinde iş kazasının; "Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında," meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olayları da kapsadığı hüküm altına alınmıştır. Buna göre işçinin işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işin yapıldığı yere gidişi veya gelişi sırasında meydana gelen ve Kanunda belirtilen sonucu doğuran olay iş kazası kapsamında değerlendirilir.

SERVİSTE GEÇEN SÜRENİN ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMAMASI SONUCU DEĞİŞTİRİR Mİ?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 66. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesi farklı hukuki konuları düzenlemektedir. 4857 sayılı Kanun, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla sağlanan servis aracında geçen sürenin çalışma süresinden sayılıp sayılmayacağını düzenlerken; 5510 sayılı Kanun hangi hallerde meydana gelen olayların iş kazası sayılacağını belirlemektedir. Dolayısıyla servis aracında geçen sürenin çalışma süresinden sayılmaması, işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işe gidiş veya geliş sırasında meydana gelen bir olayın 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası olarak değerlendirilmesine engel değildir.

İŞYERİ SERVİSİNDEKİ HANGİ KAZALAR İŞ KAZASI SAYILIR?

5510 sayılı Kanun açısından belirleyici olan hususlardan biri, sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş veya geliş sırasında bulunmasıdır.Bu kapsamda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar, Kanunda belirtilen şartların bulunması halinde iş kazası kapsamında değerlendirilir.

Sonuç olarak işveren tarafından sağlanan servis aracıyla işe gidiş veya geliş sırasında meydana gelen kazanın iş kazası sayılması için servis aracında geçen sürenin çalışma süresinden sayılması şart değildir. Serviste geçirilen sürenin 4857 sayılı İş Kanunu bakımından çalışma süresinden sayılmaması, 5510 sayılı Kanun kapsamında yapılacak iş kazası değerlendirmesini ortadan kaldırmaz.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör