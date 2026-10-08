Emekliye ayrılan bir personele üstün başarı belgesi verilir mi?

Devlet memuru olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan bir personele üstün başarı belgesi verilmesi durumunda söz konusu personele ödül verilmesi mümkün mü? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesinde, "Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir.

Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200'üne kadar ödül verilebilir. Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. ..." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; görevlerinde olağanüstü gayret ve başarı göstererek; kamu kaynağında tasarruf sağlanmasına, kamu zararının önlenmesine veya azaltılmasına, kamusal fayda ve gelirlerin artırılmasına ya da hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesine somut katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, ilgili makamlarca başarı belgesi verilebilmektedir. Üç defa başarı belgesi alanlara ise üstün başarı belgesi verilmektedir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde ise valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200'üne kadar ödül verilebilmektedir.

Bu itibarla, başarı ve üstün başarı belgelerinin Kanunda öngörülen makamlarca uygun görülmesi kaydıyla, ilgili personele ödül verilmesinin mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör