Mahalli idare birlikleri personeline toplu taşıma kartı verilir mi?

1982 Anayasasının 128 inci maddesinde, "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır. ..." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 2 nci maddesinde, "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmü ile 31 inci maddesinde, "... Toplu sözleşme görüşme süreci sonunda, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin bölüm ile her bir hizmet koluna özgü mali ve sosyal haklara ilişkin bölümlerden ve tek metinden oluşan toplu sözleşme veya toplantı tutanağı imzalanır. Toplu sözleşmeye kurumsal hiyerarşiyi bozacak ve aynı veya benzer unvanlı kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları arasında kurumlar arası dengesizliğe yol açacak hükümler konulamaz. ..." hükmü yer almaktadır.



Belediyeler ve il özel idarelerinin üyesi oldukları mahallî idare birliklerinde görev yapan 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları da 4688 sayılı Kanun kapsamında bulunmaktadır. Söz konusu personel, gerek kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin olup mahallî idare birliklerini de kapsayan hükümlerden gerekse hizmet kollarına özgü mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerden yararlanmaktadır.



Ayrıca; 27.8.2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 11 inci maddesinde, "(1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilir. (2) Birinci fıkranın uygulanmasında, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahale bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma da ilave edilir." hükmü yer almakta olup madde metninde açıkça belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu 2 görevlilerine toplu taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan; 27.8.2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 26.8.2025 tarihli ve 2025/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 23 üncü maddesinde, "(1) Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin sağlanamadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilir. (2) Birinci fıkranın ikinci cümlesinin uygulanmasında, toplu taşıma sisteminin işleyişi nedeniyle ikamet ettiği mahale bağlı olarak işe geliş ve gidişlerinde birden fazla toplu taşıma aracını aktarma yapmak suretiyle kullanmak zorunda olan personelle sınırlı olmak üzere, mesai günleri bir gidiş ve bir geliş için birer aktarma da ilave edilir. (3) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimlerinde var olan servis hizmetlerinden, kamu görevlileri de aynı şekilde faydalandırılır." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 2.10.2026 tarihli ve E-13487995-203.01-658384 sayılı görüş yazısında, "Bu itibarla, 25/9/2026 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 27/8/2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2026 ve 2027 Yıllarını Kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 11 inci maddesinde yer alan hükmün büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerini kapsadığı, bir mahalli idare birliği olan Türkiye Belediyeler Birliğinin ise birden fazla mahallî idarenin, yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisini ifade etmesi sebebiyle, Türkiye Belediyeler Birliğinde görev yapan 657sayılı Kanuna tabi personele toplu taşıma kartı verilemeyeceği, ayrıca, 27/8/2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 26/8/2025 tarihli ve 2025/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 23 üncü maddesinin, Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personeli kapsaması, Mahalli İdare Birliklerinde görev yapan personelin ise bu kapsamda yer almaması sebebiyle söz konusu madde hükmünden faydalanamayacağı değerlendirmesine varılmıştır." denilmiştir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör