Marmara Üniversitesi 63 Sözleşmeli Personel Alacak!

Marmara Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca toplam 63 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Personel alımlarında 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak ve her pozisyon için ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Marmara Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre personel alımı yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:

Pozisyon Kontenjan

Büro Personeli (B01) 20

Destek Personeli – Şoför (D01) 3

Destek Personeli – Hizmetli (D02) 40

Toplam 63

Üç pozisyon için de ortaöğretim mezuniyeti şartı aranıyor.

BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

20 büro personeli alımı için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

• Yükseköğretim kurumlarında örgün (lisans) eğitim öğrencisi kaydı bulunmamak.

Büro personeli pozisyonuna kadın ve erkek adaylar başvurabilecek.

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Üniversite bünyesinde 3 destek personeli (şoför) istihdam edilecek. Bu pozisyona yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.

Adaylarda aranan özel şartlar şöyle:

• Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

• E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde 17 Nisan 2015 tarihinde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2016 itibarıyla geçerli yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

• Şoförlük alanında en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak ve bu tecrübeyi SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.

• Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

• Vardiyalı çalışma usulüne göre çalışabilmek.

• Yükseköğretim kurumlarında örgün (lisans) eğitim öğrencisi kaydı bulunmamak.

HİZMETLİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Marmara Üniversitesi, destek personeli (hizmetli) pozisyonunda 40 personel istihdam edecek.

Bu pozisyona başvuracak adayların ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olması, son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması ve yükseköğretim kurumlarında örgün (lisans) eğitim öğrencisi kaydının bulunmaması gerekiyor.

Kadın ve erkek adayların başvurabileceği hizmetli pozisyonunda istihdam edilecek personel vardiyalı çalışma usulüne göre çalıştırılacak.

Adayların ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yardımcı hizmetler sınıfı kapsamında yer alan hizmetli kadrosuna ait görevleri yerine getirebilecek durumda olması gerekiyor.

Bu kapsamda temizlik, taşıma, dağıtım, yemek servisi, bulaşık yıkama, bahçe bakımı, çevre temizliği, evrak taşıma ve üniversitenin açık ve kapalı alanlarında ihtiyaç duyulan çeşitli hizmetler yerine getirilecek.

Adayların üniversite birimleri arasındaki lojistik ve eşya taşıma hizmetlerinde çalışmasına engel sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca gece ve vardiyalı sistemde çalışmaya, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu veya benzeri engellerinin bulunmadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu istenecek. Bu belge, sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adaylar tarafından sunulacak.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA AYRICA ŞU KOŞULLAR ARANACAK:

• 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacak.

• 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde belirtilen sözleşmeli personelin yeniden istihdamına ilişkin hükümlere uygun olmak.

• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

• Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

• Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 26 Ekim 2026 tarihinde başladı ve 9 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru tarihleri: 26.10.2026 – 09.11.2026

Başvuru adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Başvurular başlangıç tarihinde saat 09.00'da başlayacak ve son başvuru tarihinde saat 13.00'te sona erecek.

Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adayların elektronik başvuru sonrasında oluşturulan "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini ve istenilen diğer belgeleri başvuru tarihleri içerisinde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları tamamlanmadığından geçersiz sayılacak.

Marmara Üniversitesi Personel Alımında Sözlü Sınav Yapılacak mı?

Evet. Marmara Üniversitesi tarafından yapılacak 63 sözleşmeli personel alımında sözlü sınav uygulanacak.

Başvurular, adayların aranan niteliklere uygunluğu yönünden incelenecek. Her pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tamamı sınava alınacak.

Sözlü sınavlar 25–26 Kasım 2026 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Sözlü Sınavda Hangi Konulardan Soru Sorulacak?

Sözlü sınavda adaylar, sınav komisyonu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Sınav konuları ve puan dağılımı şöyle:

Sözlü sınav konusu Puan

Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi 60

Liyakati, temsil kabiliyeti, göreve uygunluğu ve genel kültürü 40

Toplam 100

Sınav komisyonu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanları belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekiyor.

Sözlü sınav sırasında sesli ve/veya görüntülü kayıt yapılacak.

PERSONEL ALIMINDA BAŞARI SIRALAMASI NASIL BELİRLENECEK?

Marmara Üniversitesi personel alımında başarı sıralaması sözlü sınav puanına göre yapılacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ilan edilen kontenjan kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaylara öncelik verilecek.

Asıl ve yedek sıralamaya giremeyen adaylar, sözlü sınavdan 70 ve üzerinde puan almış olsalar bile müktesep hak elde edemeyecek.

Marmara Üniversitesi Personel Alımı Sonuçları Nereden Açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer duyurular Marmara Üniversitesinin Personel Daire Başkanlığı internet adresinden yayımlanacak. Sonuç ve duyuru adresi: https://pdb.marmara.edu.tr

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen dilekçe ile başvurabilecek. İtirazlar, itiraz süresinin sona ermesinden itibaren 5 iş günü içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör