Uzman erbaşlar zabıta memuru kadrosuna atanabilir mi?

6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun "Kamuda istihdam" başlıklı Ek 1 inci maddesinde, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını tamamlayarak ayrılan ve nitelik belgesi olumlu olanların, başvuru tarihi itibarıyla kırk bir yaşını doldurmamış olmaları ve ilgili mevzuatta aranan sınav şartı dışındaki diğer şartları taşımaları kaydıyla, maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına atanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Anılan kapsamda yapılacak atamalar, ilgili kurumların kontenjan ve atama izinleri dâhilinde, Kanunda öngörülen yerleştirme ve sözlü sınav süreçlerinin tamamlanmasına bağlıdır. Bu nedenle, belirtilen şartların taşınması tek başına atanma hakkı doğurmamaktadır.

Diğer taraftan, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrasında, uzman erbaşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi kapsamında atanabilmeleri için en az yedi hizmet yılını tamamlamış olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde, zabıta memurluğu sınavına katılacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, belirlenen boy ve kilo şartlarını sağlamaları, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları ve geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden sınav duyurusunda belirtilen asgari puanı almış olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca; Mezkur Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde ise belediye hizmet birimlerinde memur kadrosunda çalışanların zabıta memurluğuna atanabilmeleri için 35 yaşını aşmamaları, 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen en az lise veya dengi okul mezunu olma ve (c) bendinde düzenlenen boy ve kilo şartlarını taşımaları, ayrıca 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları gerektiği düzenlenmiştir.

Bu itibarla,

1) 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında, gerekli şartları taşıyan sözleşmeli erbaş ve erlerin, maddede öngörülen kontenjan, yerleştirme ve sözlü sınav süreçleri çerçevesinde, belirtilen kamu kadro ve pozisyonlarına atanabilecekleri,

2) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin son fıkrası kapsamında en az yedi hizmet yılını tamamlayan ve kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyen uzman erbaşların 657 sayılı 2 Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi uyarınca memur kadrolarına atanabilmelerinin mümkün olduğu; bu kişilerin memur kadrosuna atandıktan sonra zabıta memuru kadrolarına geçişlerinde Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde öngörülen 35 yaşını aşmama şartı ile aynı Yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen öğrenim ve boy-kilo şartlarını taşımaları ve 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları gerektiği, değerlendirilmektedir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör