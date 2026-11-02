KPSS Puanı Düşük Olanlar Kamuya Atanabilir mi?

KPSS'den yüksek puan almak, kamu kurumlarına atanabilmek açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak yüksek puan almak her zaman atanmayı garanti etmediği gibi, düşük puan almak da kamu personeli olmanın önünde kesin bir engel oluşturmuyor.

Örneğin, KPSS'den 80 puan alan bir aday herhangi bir pozisyona yerleşemezken, 58, 59 veya 60 puan alan başka bir aday, başvurduğu pozisyon için aranan mesleki sertifikalara sahip olması ve diğer başvuru şartlarını karşılaması sayesinde kamu kurumlarına atanabiliyor.

Burada belirleyici olan, başvuru yapılacak pozisyonun özel nitelik şartları ve bu şartları taşıyan adaylar arasındaki KPSS puan sıralamasıdır.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA KAMUYA ATAMA!

Kamu kurumlarının personel alım ilanlarında aranan özel sertifikalara sahip olan adaylar, diğer başvuru şartlarını da karşılamaları hâlinde düşük KPSS puanlarıyla kamuya atanabiliyor.

Örneğin, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kamu kurumlarının sözleşmeli personel alımlarında aranan özel sertifika ve mesleki yeterlilik şartları, düşük KPSS puanıyla atanma imkânına dikkat çekiyor.

Yerleştirme örneklerine göre:

• Havuz Suyu Operatörlüğü Belgesi: Bu belgenin arandığı pozisyona 58 KPSS puanıyla yerleşen aday bulunuyor.

• Katı, Sıvı ve Doğal Gaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesi: Bu belgenin istendiği pozisyona 64 KPSS puanıyla yerleşen aday bulunuyor.

• Sıhhi Tesisat Belgesi: Sıhhi tesisat alanında mesleki yeterlilik belgesi istenen pozisyona 64 KPSS puanıyla yerleşen aday bulunuyor.

Bu örnekler, özel nitelik gerektiren pozisyonlarda yalnızca yüksek KPSS puanı almanın yeterli olmadığını, kurumların aradığı mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmanın da büyük önem taşıdığını gösteriyor.

ÖZEL SERTİFİKALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Kamu kurumlarının bazı personel alımlarında yalnızca belirli bir öğrenim düzeyinden mezun olmak yeterli olmuyor. Kurumlar, yapılacak görevin niteliğine göre adaylardan mesleki sertifika, ustalık belgesi veya belirli bir alanda eğitim aldığını gösteren belge isteyebiliyor.

Bu şartları taşımayan adaylar, KPSS puanları daha yüksek olsa bile ilgili pozisyona başvuramıyor veya başvuruları geçersiz sayılıyor.

Dolayısıyla KPSS'den 80 puan alan ancak gerekli belgeye sahip olmayan bir adayın yerleşemediği pozisyona, 60 puan alan ve istenilen sertifikayı taşıyan başka bir aday yerleşebiliyor.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı bulunuyor. Aynı pozisyona başvuran, gerekli şartları taşıyan ve yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilen adaylar arasında yüksek puanlı aday öncelikli oluyor. Düşük puanlı adayların avantajı ise özel şartlar nedeniyle başvuru yapabilecek aday sayısının sınırlı olabildiği pozisyonlarda ortaya çıkıyor.

Unutmayın! KPSS'den yüksek puan almak kadar, başvuracağınız pozisyonun aradığı özel şartları karşılamak da önemlidir.

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA ATANMAK İSTEYEN ADAYLAR NE YAPMALI?

KPSS puanı düşük olan adayların kamu kurumlarının personel alım ilanlarını dikkatle incelemeleri, özellikle mesleki belge ve sertifika şartı bulunan pozisyonları takip etmeleri gerekiyor.

Adayların, mezuniyet durumlarına uygun ve özel nitelik şartlarını karşılayabilecekleri pozisyonlara yönelmeleri, atanma şanslarını artırabiliyor.

Ancak her sertifikanın her ilanda geçerli olmadığı, bazı belgelerin yetkili kuruluşlardan alınmasının zorunlu tutulduğu ve sertifikanın başvuru tarihinden önce edinilmiş olmasının istenebileceği unutulmamalı.

Bu nedenle adayların herhangi bir sertifika programına katılmadan önce kamu kurumlarının geçmiş personel alım ilanlarını incelemeleri, hangi belgelerin talep edildiğini araştırmaları ve başvurmayı düşündükleri pozisyonun güncel şartlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

KPSS Puanınız Düşük Diye Kamuya Atanma İsteğinizden Vazgeçmeyin!

Sonuç olarak, KPSS'den 80 puan almak atanmayı garanti etmediği gibi, 60 puan almak da kamuya atanmanın imkânsız olduğu anlamına gelmiyor.

Önemli olan, KPSS puanınıza ve mezuniyet durumunuza uygun pozisyonları belirlemek, kurumların aradığı özel şartları karşılamak ve doğru ilanlara başvurmaktır.

Gerekli şartları taşımanız ve ilgili alımda uygulanan değerlendirme sonucunda yeterli başarı sıralamasına ulaşmanız hâlinde düşük KPSS puanıyla da kamuda sözleşmeli personel olarak görev yapmanız mümkün.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör