Savunma Sanayii Başkanlığı 26 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde yürütülen, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projelerde görevlendirilmek üzere 3238 sayılı

Kanun'un Ek 2'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında toplam 26 proje bazlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Personel alımı; yapay zekâ, siber güvenlik, elektronik harp, hava savunma sistemleri, yazılım, uzay teknolojileri ve diğer teknik uzmanlık alanlarını kapsayacak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Başvuracak adaylarda ayrıca şu şartlar aranacak:

• Son başvuru tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmamış olmak.

• En az dört yıllık lisans eğitimi veren, belirtilen mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

• Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az 70 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil belgesini taşımak.

• Belirlenen özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

En az 5 yıllık tecrübe şartını karşılamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLECEK?

Personel alımına bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, makine, endüstri, mekatronik, sistem, havacılık, uzay, malzeme, gemi inşaatı, kimya ve diğer mühendislik alanlarından mezun olan adaylar başvurabilecek.

Başvuru yapılabilecek bölümler arasında Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği de bulunuyor.

Adayların, alım kapsamında belirtilen lisans programlarından mezun olması veya öğrenim gördükleri bölümün denkliğinin kabul edilmesi gerekiyor.

HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALINACAK?

Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilecek personelin görev yapabileceği özel bilgi ve ihtisas alanları şöyle:

• Akıllı Sistemler ve Otonomi

• Algılayıcılar

• Anti-Drone Teknolojileri

• Aviyonik Sistemler

• Batarya/Güç Elektroniği

• Deniz Platformları ve Sistemleri (İnsanlı/İnsansız)

• Elektrik Makinaları

• Elektronik Harp

• Elektro-Optik

• Görüntü İşleme Teknolojileri

• Haberleşme/Komuta Kontrol Sistemleri

• Hava Platformları ve Sistemleri (İnsanlı/İnsansız)

• Hava Savunma Sistemleri

• Kara Platformları ve Sistemleri (İnsanlı/İnsansız)

• Radar/Mikrodalga

• Silah/Mühimmat/Roket/Füze Sistemleri

• Test/Doğrulama/Sertifikasyon

• Türbinli Motorlar

• Uzay/Uydu/Fırlatma Sistemleri

• Yapay Zekâ/Veri Bilimi

Adayların bu alanlardan en az birinde 5 yıllık tecrübeye sahip olması gerekecek.

KİMLERDEN YABANCI DİL BELGESİ İSTENMEYECEK?

Başvurularda İngilizce YDS'den en az 70 puan veya buna denkliği kabul edilen yabancı dil belgesi şartı aranacak.

Ancak lisans öğrenimi sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki bütün derslerini yüzde 100 İngilizce aldığını belgeleyen adaylar yabancı dil belgesi şartından muaf tutulacak.

Ayrıca resmî dili İngilizce olan bir ülkede lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi alan adaylardan da yabancı dil belgesi istenmeyecek.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 20 Kasım 2026 Cuma günü saat 10.00'da başlayacak ve 21 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Savunma Sanayii Başkanlığı – Kariyer Kapısı hizmeti aracılığıyla kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru sırasında istenen belgeler elektronik ortamda sisteme yüklenecek. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları başvurularda özgeçmiş ve mesleki tecrübelerini gösteren belgeleri sisteme yüklemeleri gerekecek.

Mesleki tecrübeyi gösteren SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi de e-Devlet üzerinden barkodlu ve doğrulama kodlu olarak alınarak sisteme eklenecek.

Mezuniyet belgesi, YDS sınav belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, ikametgâh adresi ve kimlik bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak temin edilecek. Bu nedenle söz konusu belgeler başvuru sırasında ayrıca istenmeyecek.

Ancak denklik belgesi, YDS'ye eşdeğer yabancı dil belgesi, yüzde 100 İngilizce lisans eğitimi alındığını gösteren belge ve resmî dili İngilizce olan ülkelerden alınan diplomalar, ilgili durumlarda sisteme yüklenecek.

Başvuru işlemi sonunda Kariyer Kapısı üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadesinin görülmesi gerekiyor. Bu ibarenin bulunmadığı başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

GİRİŞ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Personel alımında giriş sınavı sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda adayların özel bilgi ve ihtisas alanlarındaki bilgi düzeyi ile tecrübesi 70 puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranışları ve tepkilerinin göreve uygunluğu ise 30 puan üzerinden değerlendirilecek.

Komisyon başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması adayın sınav puanını oluşturacak.

Sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınavda başarılı olan adaylar puanlarına göre sıralanacak ve 26 kişilik kontenjan için asıl adaylar belirlenecek.

Ayrıca alınacak personel sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın tarihi, yeri ve saati Savunma Sanayii Başkanlığının www.ssb.gov.tr adresindeki internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden açıklanacak.

Söz konusu duyurular tebligat niteliğinde olacak ve adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.

Sınav sonuçları da aynı adreslerden yayımlanacak.

Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 gün içerisinde imzalı dilekçeyle itiraz edebilecek. İtirazlar, ilgili dosyanın komisyona sunulmasını takip eden en geç 15 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

ATAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Soruşturma ve araştırma sonuçlarının olumlu olması hâlinde atama işlemleri gerçekleştirilecek.

Sınavı kazanmasına rağmen görevine başlamayan veya göreve başladıktan sonra vefat ya da istifa nedeniyle ayrılanların yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar çağrılabilecek.

Yedek adayların hakları, yeni bir sınav ilan edilene kadar ve her durumda sınavı kazananların açıklandığı tarihten itibaren en fazla bir yıl geçerli olacak.

Başvuru ve atama sürecinde gerçeğe aykırı belge sunan veya beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak. Bu durumun atama sonrasında tespit edilmesi hâlinde ise atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör