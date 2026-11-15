Sayıştay Başkanlığı 16 Sözleşmeli Personel Alacak!

Sayıştay Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sözlü sınavla toplam 16 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Alım kapsamında 3 sözleşmeli çözümleyici, 9 lisans mezunu sözleşmeli programcı ve 4 ön lisans mezunu sözleşmeli programcı alınacak.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

Sayıştay Başkanlığında istihdam edilecek sözleşmeli personelin pozisyonlara göre dağılımı şöyle:

• Sözleşmeli Çözümleyici: 3 kişi

• Sözleşmeli Programcı (Lisans): 9 kişi

• Sözleşmeli Programcı (Ön Lisans): 4 kişi

Toplam 16 sözleşmeli personel alınacak.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor.

Başvurularda 2026 yılı KPSS sonuçları esas alınacak. Lisans mezunlarının KPSSP1, ön lisans mezunlarının ise KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olması şartı aranacak.

Ayrıca 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında çalışırken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen veya mevzuatta belirtilen istisnalar dışında sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların bir yıllık yeniden istihdam yasağı kapsamında bulunmaması gerekiyor.

Adayların başvuru süresinin son günü itibarıyla belirtilen bütün şartları taşıması zorunlu olacak.

ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Üç kişilik sözleşmeli çözümleyici pozisyonuna başvuracak adayların, en az dört yıllık eğitim veren bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik ve haberleşme mühendislikleri ile başvuru şartlarında belirtilen diğer bölümlerden mezun olması gerekiyor.

Ayrıca matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri, yönetim bilişim sistemleri, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile uluslararası ilişkiler bölümü mezunları da başvurabilecek.

Adayların, biri güncel olmak üzere en az iki programlama dilini bildiklerini belgelemeleri ve İngilizce YDS'den en az D düzeyinde puan almaları veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahip bir dil belgesi sunmaları gerekiyor.

Çözümleyici pozisyonu için ayrıca .NET veya Java ile web tabanlı uygulama geliştirme, ASP.NET MVC, J2EE, AngularJS, Spring Boot, Spring MVC, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Native SQL, MS SQL Server ve Oracle teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olunması tercih nedeni olacak.

Programcı Alımı Başvuru Şartları

LİSANS MEZUNU PROGRAMCI ALIMI

Dokuz kişilik sözleşmeli programcı pozisyonuna bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik ve haberleşme mühendislikleri ile bilgisayar, bilişim, matematik, istatistik ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında belirtilen dört yıllık bölümlerin mezunları başvurabilecek.

Adayların biri güncel olmak üzere en az iki programlama dilini bildiklerini belgelemeleri ve İngilizce YDS'den en az D düzeyinde puan almaları veya eşdeğer bir yabancı dil belgesine sahip olmaları gerekiyor.

ÖN LİSANS MEZUNU PROGRAMCI ALIMI

Dört kişilik sözleşmeli programcı pozisyonuna, yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili ön lisans bölümlerinden mezun olan adaylar başvurabilecek.

Bu pozisyon için de en az iki programlama dilini bildiğini belgeleme ve İngilizce YDS'den en az D düzeyinde puan alma veya eşdeğer dil belgesine sahip olma şartı aranacak.

PROGRAMLAMA DİLİ BİLGİSİ NASIL BELGELENECEK?

Başvuru yapacak adayların programlama dili bilgilerini yükseköğrenimleri sırasında aldıkları derslere ilişkin okul onaylı belgelerle belgelendirmeleri gerekiyor.

Transkriptlerinden gerekli programlama dili eğitimini aldıkları açıkça anlaşılan adaylardan ayrıca ders açılım belgesi istenmeyecek. Bu bilginin transkriptte açıkça yer almaması hâlinde ise okuldan onaylı ders açılım belgesi sunulması gerekecek.

SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular başladı ve 25 Kasım 2026 günü saat 23.59.59'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sayıştay Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

SÖZLÜ SINAVA KAÇ ADAY ÇAĞRILACAK?

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından gerekli şartları taşıyan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak.

Her pozisyon için ilan edilen kontenjanın 10 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adaylarla aynı KPSS puanını alanların tamamı da sınava katılabilecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavın tarihi ve yeri Sayıştay Başkanlığının www.sayistay.gov.tr adresindeki internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınav, adayların mesleki bilgi ve uygulama yeterliliklerini ölçmeye yönelik gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav notu 70'in üzerinde olan adaylar başarılı, bu puanın altında kalan adaylar ise başarısız sayılacak.

Başarılı aday bulunması hâlinde ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınav sonuçları Sayıştay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak.

ATAMALARDA HANGİ KRİTERLER ESAS ALINACAK?

Sözlü sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kontenjan kadar atama yapılacak.

Puan eşitliği hâlinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlara, İngilizce dil puanı yüksek olanlara, lisans mezuniyet tarihi daha önce olanlara ve yaşı daha büyük olanlara öncelik verilecek.

Atanmaya hak kazandığı hâlde verilen süre içerisinde görevine başlamayan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılacak.

Gerçeğe aykırı belge sunan veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Bu kişilerin atamaları gerçekleştirilmişse iptal edilecek ve kendilerine ödenmiş ücretler yasal faiziyle geri alınacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör